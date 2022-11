Si vous conduisez le long des autoroutes de la Saskatchewan, il y a de fortes chances que vous voyiez des panneaux d’affichage anti-avortement.

Mais maintenant, si vous êtes à Aylesbury, en Saskatchewan, à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Regina, vous verrez également un panneau “l’avortement est un soin de santé”.

“Nous essayons de réduire la stigmatisation et d’augmenter la disponibilité et l’accessibilité pour les personnes qui ont besoin d’accéder à l’avortement”, a déclaré Rachel Regio, vice-présidente d’Abortion is Healthcare Signs Inc., qui a payé le panneau d’affichage.

L’organisation à but non lucratif a été créée après la La Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, l’affaire historique qui a garanti la protection constitutionnelle de l’avortement aux États-Unis depuis près de 50 ans.

Accès à l’avortement en Saskatchewan

La décision américaine n’affecte pas l’accès aux services d’avortement en Saskatchewan, mais elle a déclenché des conversations sur les obstacles dans la province.

Par exemple, les personnes qui vivent dans le nord de la Saskatchewan ou dans les régions rurales peuvent devoir voyager plusieurs heures pour un avortement chirurgical, car cette procédure n’est disponible qu’à Saskatoon et Regina.

Les délais pour un avortement varient également dans la province. Une personne peut obtenir un avortement chirurgical jusqu’à 18 semaines et six jours de grossesse à Regina, mais seulement jusqu’à 12 semaines de grossesse à Saskatoon.

Pendant ce temps, des provinces comme l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario ont des délais plus longs. En Colombie-Britannique, un avortement chirurgical peut être obtenu jusqu’à 24 semaines.

Il a également été soulevé que tous les médecins de la Saskatchewan ne prescriraient pas la pilule abortive connue sous le nom de Mifegymiso au Canada, et que toutes les pharmacies ne la stockeraient pas ou ne rempliraient pas une ordonnance pour celle-ci.

Regio a déclaré que son organisation estime qu'”un avortement est une procédure de soins de santé qui devrait être accessible à toute personne qui en a besoin”.

Tasia Alexopoulos, porte-parole de la Coalition pour le droit à l’avortement du Canada (ARCC), a déclaré que l’organisation était ravie que la Saskatchewan ait un panneau d’affichage en faveur des droits à l’avortement.

“Nous serions ravis que cela se produise partout au Canada”, a-t-elle déclaré lors d’une entrevue.

“Avoir la capacité de contrer [anti-abortion messages] avec des messages plus positifs et factuels est vraiment important, surtout dans les endroits un peu plus éloignés ou ruraux.”

Tasia Alexopoulos, porte-parole de la Coalition pour le droit à l’avortement du Canada, photographiée à la Moncton Choice Chain en septembre 2020. (Soumis par Tasia Alexopoulos)

Alexopoulos a déclaré que depuis l’annulation de Roe v. Wade, davantage de personnes ont fait des dons à l’ARCC, suivi l’organisation sur les réseaux sociaux et pris conscience des messages anti-avortement.

“Il est important d’avoir des messages factuels compatissants afin que les gens ne se sentent pas seuls”, a déclaré Alexopoulos.

Regio a déclaré que son groupe prévoyait de payer des panneaux d’affichage à Yorkton et Weyburn dans un proche avenir.

Elle a dit qu’elle s’attend à ce qu’il y ait une réaction des gens des deux côtés du débat sur l’avortement.

“Chacun a le droit de donner son avis”, a-t-elle déclaré. “Avec notre organisation, nous essayons de mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit d’une procédure de soins de santé.”