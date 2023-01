Un panneau a été conservé sur la table qui disait «Table des ex-petits amis».

Si vous envisagez de vous venger de votre ex-amant, cette mariée chinoise peut être votre inspiration. Son geste audacieux consistait non seulement à inviter tous ses ex-petits amis au mariage, mais aussi à les organiser pour qu’ils soient assis à la même table ronde. Le but était simplement d’afficher à ses ex-partenaires ce qu’ils manquaient dans leur vie. Selon un rapport du New York Post, une courte vidéo du mariage de la mariée est devenue instantanément virale sur les réseaux sociaux. Apparemment, le clip a été filmé lors de la cérémonie de réception au cours de laquelle tous ses ex ont été vus assis les uns à côté des autres.

À un moment donné, ils se sont aussi apparemment passé ce qui semblait être une bouteille de vin. La vidéo a été capturée dans la province chinoise du Hubei et la cérémonie a eu lieu le 8 janvier. Ce qui a ajouté plus d’intensité au plan de la mariée, c’est le nom qu’elle a choisi d’appeler la table. Un signe chinois sur la table, lorsqu’il aurait été traduit en anglais, signifiait vaguement “Table des ex-petits amis”.

Selon le portail, les invités à table semblaient moroses et ne semblaient pas du tout apprécier la cérémonie de réception. Alors que l’un d’eux a apparemment jeté du vin, un autre a incliné la tête avec embarras après avoir aperçu l’heureuse mariée. La table bien planifiée est non seulement devenue virale sur les réseaux sociaux, mais est également devenue le sujet de discussion de la cérémonie en attirant l’attention des autres participants.

Les récits des événements partagés par d’autres invités au mariage auraient laissé entendre que tous les ex-petits amis se comportaient bien et étaient respectueux. Ils n’ont créé aucune scène passionnée même s’ils se sont peut-être sentis un peu vidé. Apparemment, ils ont tranquillement apprécié le banquet de réception et sont partis pour la maison.

Un barrage de téléspectateurs sur une plate-forme de médias sociaux chinois a laissé entendre à quel point les ex-petits amis de la mariée se ressemblent étroitement. Un utilisateur aurait écrit : “Comment la mariée a-t-elle réussi à rassembler autant de mecs qui se ressemblent beaucoup ?” Une autre a ajouté: “Ce n’est pas difficile de comprendre à quoi ressemble son mari.” Pendant ce temps, un autre a rejoint, “Non seulement la mariée ose les inviter, mais ce groupe [of men] aussi osé y assister.

Prévoyez-vous jamais une “table des ex” à votre mariage ?

