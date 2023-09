Un panier insignifiant des Rams provoque un bad beat brutal pour les parieurs des 49ers

Comme tout parieur sportif peut vous le dire, un jeu apparemment dénué de sens pour les masses est important pour certains.

Exemple concret : le dimanche NFL confrontation entre les rivaux de longue date, les 49ers de San Francisco et les Rams de Los Angeles.

L’enjeu était la première place de la division Ouest de la NFC, et les 49ers, qui ont remporté huit des neuf matchs précédents contre les Rams, étaient favoris avec 7,5 points.

Voyons comment un jeu tardif dénué de sens a écrasé les parieurs de San Francisco dimanche.

Menant 27-20, le botteur des 49ers Jake Moody a inscrit un panier de 26 verges avec un peu moins de trois minutes à jouer pour augmenter l’écart à 10 points.

Les Rams avaient le ballon à 94 secondes de la fin. Matthew Stafford a complété une passe de 17 verges vers les 20 des 49ers, puis a lancé le ballon à quatre secondes de la fin.

Au lieu de lancer dans la zone des buts, l’entraîneur des Rams, Sean McVay, a choisi de tenter un panier de 38 verges. Les parieurs des 49ers n’oublieront pas ce qui s’est passé ensuite.

Le coup de pied de Brett Maher était bon alors que le temps expirait.

Score final : 49ers 30, Rams 23.

Aïe, quel bad beat brutal.

Le dernier membre du Fan Club de Brett Maher est ce parieur.

