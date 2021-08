Un pangolin trouvé errant à Noida, secouru par des policiers

Un pangolin a été trouvé errant dans la région de Bahlolpur, Noida du district de Gautam Buddha Nagar dans l’Uttar Pradesh. Lorsque les policiers du poste de police de Noida Phase 3 ont appris l’existence de l’animal égaré, ils sont allés le sauver, a rapporté Indian Express. Le Pangolin a été remis aux agents forestiers. Selon la police, certaines personnes passant à côté de l’animal ne pouvaient pas le reconnaître et dérangeaient le Pangolin, c’est pourquoi la police a retiré le fourmilier de l’endroit. La police a ensuite remis le pangolin aux responsables forestiers.

Les pangolins, également connus sous le nom de « fourmiliers écailleux », sont timides et inoffensifs, mais c’est l’animal non humain le plus trafiqué au monde. Selon la police, sur le marché illégal, un pangolin coûte environ Rs 2-3 crores. Ils ont des écailles faites de kératine sur tout leur corps. La kératine est le même type de protéine à partir de laquelle les ongles et les cheveux humains sont fabriqués. D’une taille allant d’un gros chat domestique à plus de quatre pieds, les pangolins sont pour la plupart des solitaires et des nocturnes. Alors que la plupart des pangolins vivent au sol, certains sont également doués pour grimper aux arbres. Ils ont un long museau et peuvent libérer un liquide puant de leur queue pour éloigner les prédateurs. Ils sont édentés et lorsqu’ils se sentent menacés, ils se recroquevillent en une grosse boule.

Sur huit espèces totales de l’animal, quatre se trouvent en Asie – indienne, chinoise, philippine et de la Sonde. En raison de leur commerce illégal omniprésent, les pangolins sont considérés comme des espèces en danger critique d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les pangolins commercialisés illégalement sont utilisés pour leur viande, considérée comme un mets délicat par les riches asiatiques, et leurs écailles, qui sont utilisées dans la médecine chinoise, ciblent les problèmes liés à l’allaitement et à l’arthrite. Cependant, leur valeur médicinale n’est pas prouvée.

Après que le braconnage et le trafic à grande échelle aient causé un énorme appauvrissement de la population de pangolins asiatiques, les contrebandiers se sont maintenant tournés vers les espèces africaines des animaux.

Selon un rapport du Fonds mondial pour la nature, environ 6 000 pangolins ont été commercialisés illégalement de 2009 à 2017.

