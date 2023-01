Un panel veut autoriser les réexportations d’armes suisses vers l’Ukraine

GENÈVE (AP) – Un panel parlementaire en Suisse a recommandé de renoncer à une loi qui interdit aux pays de réexporter des véhicules blindés, des armes et d’autres matériels de guerre suisses vers l’Ukraine pour sa défense contre la Russie, insistant sur le fait que cette décision ne violerait pas la politique tant vantée du pays. neutralité.

La commission de la politique de sécurité de la chambre basse du Parlement suisse a voté mardi 14 contre 11 pour autoriser une exception de réexportation pour les cas impliquant un recours à la force qui viole le droit international – notamment l’invasion russe de l’Ukraine il y a 11 mois.

Le respect du concept de neutralité est inscrit dans la constitution suisse. Le vote de la commission du Conseil national ne représente qu’un petit premier pas, et il reste loin d’être certain que le gouvernement autoriserait une telle dérogation.

“La majorité du comité estime que la Suisse doit apporter sa contribution à la sécurité européenne, qui nécessite une aide plus substantielle à l’Ukraine”, a déclaré le comité dans un communiqué. Il a insisté sur le fait que les modifications proposées “respectent la loi de la neutralité” car elles n’impliqueraient pas d’exportations directes de matériel de guerre suisse vers les zones de conflit.

Toute décision de la Suisse d’autoriser de telles réexportations ne changerait probablement pas la donne dans la lutte de l’Ukraine contre les forces russes. Mais l’assouplissement proposé des restrictions suisses intervient alors que la pression monte sur les amis de l’Ukraine – comme les États-Unis et l’Allemagne – pour qu’ils fassent plus pour aider Kyiv, qui réclame plus de chars occidentaux, de systèmes antiaériens et d’autres puissances de feu pour son défense contre la Russie.

L’Allemagne et les États-Unis ont annoncé mercredi leur intention d’expédier des dizaines de chars de combat principaux vers l’Ukraine.

Depuis le début de la guerre en février dernier, la Suisse a été confrontée à un débat souvent controversé sur la question de savoir jusqu’où le pays irait et pourrait aller pour prendre position sur le conflit ukrainien. Jusqu’à présent, ses plus grandes décisions ont consisté à s’aligner derrière l’Union européenne – le bloc de 27 États membres auquel la Suisse n’a pas adhéré – sur les sanctions économiques, qui ont elles-mêmes déchiré le corps politique suisse.

Les autorisations de réexportation d’armes suisses vers l’Ukraine, sans parler des expéditions directes depuis la Suisse, ont été rejetées. Une décision finale pourrait appartenir au Secrétariat suisse à l’économie, connu sous le nom de SECO, ou au Conseil fédéral, l’organe directeur de sept membres qui comprend le président suisse Alain Berset.

Le SECO avait déjà reçu des demandes de l’Allemagne pour lui permettre de transmettre des munitions de 35 mm pour le char antiaérien Gepard, ainsi que des munitions de 12,7 mm à des fins non précisées. Le Danemark a demandé le droit d’expédier des véhicules blindés à roues Piranha III en Ukraine.

Le secrétariat aux affaires économiques a déclaré que les demandes avaient été rejetées en vertu d’une loi interdisant les exportations vers tout pays impliqué dans un conflit armé interne ou international.

La semaine dernière, l’Espagne a demandé l’autorisation de transférer à l’Ukraine deux canons antiaériens de 35 mm importés de Suisse. Il est peu probable que la Suisse accepte la demande, a déclaré le SECO. Il a cité les engagements de la Suisse en vertu de la Cinquième Convention de La Haye de 1907, résumant cet accord en disant que “le principe de l’égalité de traitement doit être respecté lors de l’exportation d’armes”.

Comme ses homologues dans de nombreux autres pays, le SECO a généralement le pouvoir de décider d’autoriser ou non de telles réexportations. Dans des situations complexes et importantes comme la guerre en Ukraine, il peut solliciter la contribution et la prise de décision du Conseil fédéral.

Selon la proposition du comité, l’autorisation de réexportation pourrait être possible si le Conseil de sécurité des Nations unies ou une majorité des deux tiers de l’Assemblée générale des Nations unies déclare tout recours à la force pour violer le droit international, a déclaré le comité.

Il est peu probable que le Conseil de sécurité – qui compte la Russie comme membre permanent disposant d’un droit de veto. Mais l’assemblée de novembre a adopté à une écrasante majorité une mesure demandant que la Russie soit tenue pour responsable de la violation du droit international dans le cadre du conflit en Ukraine.

