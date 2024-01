Un panel républicain de la Chambre avance les accusations de destitution contre le chef des frontières

Temps de lecture estimé : 3-4 minutes

WASHINGTON — Un panel de la Chambre des représentants américaine dirigé par les Républicains a avancé mercredi des accusations de destitution contre le plus haut responsable des frontières du président démocrate Joe Biden, une décision presque sans précédent qui intervient alors que les tensions politiques autour de l’immigration s’intensifient.

Le comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants a approuvé deux articles de mise en accusation visant le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à la suite d’une longue audience au cours de laquelle les législateurs se sont fortement divisés selon des lignes partisanes. Les accusations allèguent que Mayorkas a intentionnellement encouragé l’immigration illégale avec des politiques laxistes et a violé la confiance du public en faisant de fausses déclarations au Congrès.

Les démocrates ont rejeté la tentative de destitution, la qualifiant de stratagème politique et les experts constitutionnels ont déclaré que les critiques politiques formulées par les républicains ne répondaient pas aux normes élevées d’inconduite de la destitution. Le seul membre du Cabinet à avoir été destitué par la Chambre était le secrétaire à la guerre de l’ancien président Ulysses S. Grant, William Belknap, en 1876 à la suite d’allégations de corruption. Il a été acquitté par le Sénat.

Le moment d’un éventuel vote de destitution à la Chambre reste incertain, mais le plus tôt aurait lieu la semaine prochaine, a déclaré aux journalistes une source proche des débats. S’il était destitué par la Chambre, Mayorkas serait probablement acquitté au Sénat, où les démocrates disposent d’une faible majorité.

La sécurité des frontières est une question centrale pour les électeurs républicains préoccupés par un nombre record de migrants traversant illégalement la frontière depuis que Biden a pris ses fonctions en 2021 et le parti en a fait une priorité à l’approche des élections du 5 novembre qui décideront du contrôle des Blancs. Chambre et Congrès.

Les républicains reprochent à Biden d’avoir renoncé aux politiques restrictives de l’ancien président républicain Donald Trump, le principal candidat à l’investiture de son parti pour défier Biden.

“Il a délibérément et systématiquement refusé de se conformer aux lois votées par le Congrès et a trahi la confiance du Congrès et du peuple américain”, a déclaré le représentant Mark Green, président de la commission, lors de l’audience. “Les résultats ont été catastrophiques et ont mis en danger la vie et les moyens de subsistance de tous les Américains.”

Le président, le représentant Mark Green, R-Tenn., s’entretient avec le personnel lors d’une réunion du comité de la sécurité intérieure de la Chambre pour voter sur les accusations de destitution contre le secrétaire du ministère de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à Capitol Hill, à Washington, mardi. (Photo : Nathan Howard, Reuters)

Mayorkas – un ancien procureur fédéral – a défendu mardi son bilan en matière d’immigration et son engagement envers le service gouvernemental dans une lettre à Green.

“Je vous assure que vos fausses accusations ne me dérangent pas et ne me détournent pas de la mission de maintien de l’ordre et de service public plus large à laquelle j’ai consacré la majeure partie de ma carrière et à laquelle je reste dévoué”, a écrit Mayorkas.

Mayorkas a proposé plus tôt ce mois-ci de comparaître devant le comité pour sa propre défense, mais les républicains ont procédé au débat sur les accusations de mise en accusation sans son témoignage.

La Chambre mène également une enquête de destitution contre Biden lui-même, une décision réclamée par certains républicains radicaux peu après son élection en 2020. Trump a été destitué à deux reprises au cours de ses quatre années de mandat, mais à chaque fois, les républicains du Sénat ont fourni suffisamment de voix pour l’acquitter.

L’administration Biden affirme vouloir créer un système d’immigration plus ordonné et plus humain, mais le président a de plus en plus durci sa rhétorique. Vendredi, il a adopté un accord frontalier non encore publié par le Sénat, qui créerait un pouvoir étendu pour expulser les migrants vers le Mexique et a déclaré qu’il “fermerait la frontière” si le projet de loi était adopté.

Trump s’est opposé à cette proposition, affirmant qu’il ne voulait pas conclure d’accord avec les démocrates au cours d’une année électorale.

Les Républicains de la Chambre estiment que la destitution est nécessaire puisque Mayorkas a refusé de détenir les migrants arrêtés à la frontière et a permis à trop d’étrangers d’entrer légalement dans le cadre de programmes d’urgence de « libération conditionnelle ».

×

Photos

Histoires connexes

Actualités politiques les plus récentes