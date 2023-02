Un panel réprimande la justice du Wisconsin pour ses remarques dans l’affaire Trump

MADISON, Wis. (AP) – Une commission de contrôle judiciaire a rejeté une plainte contre un juge de la Cour suprême du Wisconsin à tendance libérale qui a accusé un avocat de l’ancien président Donald Trump d’avoir fait des affirmations racistes et d’avoir tenté de protéger son «roi» dans une affaire difficile. les résultats des élections de 2020 dans l’État du champ de bataille.

Les plaintes judiciaires sont confidentielles en vertu de la loi du Wisconsin, mais la juge Jill Karofsky a publié samedi des documents à l’Associated Press qui montrent qu’un avocat à la retraite du Maryland en a déposé une contre elle auprès de la Commission judiciaire du Wisconsin il y a deux ans. La commission de novembre 2022 ne l’a pas sanctionnée mais l’a avertie de rester neutre et d’éviter de faire des remarques sarcastiques depuis le banc.

L’avocat de Karofsky est resté provocateur, déclarant à la commission dans une lettre mardi que Karofsky tentait de sauver le gouvernement américain et accusant le panel de se permettre de devenir une arme politique.

“Le Code judiciaire (sic) oblige les juges à agir avec impartialité envers les parties, mais il n’oblige pas un juge à fermer les yeux sur une conduite dangereuse et de mauvaise foi d’un avocat ou d’un plaideur”, a déclaré Karofsky dans un e-mail à l’AP, citant un passage d’une des réponses de son avocat à la commission. “Il est au-delà de la raison de lire le Code pour exiger des juges qu’ils soient silencieux comme une souris lorsque les parties plaident en faveur d’un coup d’État au ralenti.”

Trump a intenté une action dans le Wisconsin en décembre 2020 après qu’un recomptage a confirmé que le démocrate Joe Biden avait remporté l’État par environ 21 000 voix. Le dépôt était l’une des dizaines de poursuites intentées par Trump dans plusieurs États dans une tentative infructueuse d’annuler les résultats des élections et de rester en fonction.

Le procès du Wisconsin a demandé à la Cour suprême de l’État de rejeter environ 171 000 bulletins de vote par correspondance déposés dans les comtés de Dane et de Milwaukee. Le tribunal de tendance conservatrice a finalement rejeté le procès par un vote de 4 contre 3, le juge swing Brian Hagedorn ayant voté pour maintenir la victoire de Biden dans l’État du champ de bataille.

L’avocat du Maryland, Fletcher Thompson, a déposé une plainte contre Karofsky en janvier 2021, l’accusant d’être hostile à l’avocat de Trump, Jim Troupis. Il a noté que lors des plaidoiries, Karofsky avait déclaré à Troupis que le procès “sentait le racisme” car il visait à éliminer les bulletins de vote par correspondance dans les deux comtés les plus diversifiés du Wisconsin.

Thompson a ajouté que Karofsky avait dit plus tard à Troupis qu’il voulait que le tribunal annule les résultats des élections “afin que votre roi puisse rester au pouvoir” et a déclaré que suggérer que l’élection avait été entachée de fraude était “rien de moins que honteux”.

Thompson a accusé Karofsky d’être discourtois et de lancer de manière inappropriée des attaques personnelles contre Troupis. Il a déclaré que ses remarques révélaient un parti pris politique et racial. Il a noté que Trump avait approuvé l’adversaire de Karofsky, Daniel Kelly, lors de leur course au printemps 2020.

L’avocate de Karofsky, Stacie Rosenzweig, a réprimandé la commission judiciaire dans sa lettre du 7 février pour avoir laissé des acteurs partisans « détourner le système disciplinaire (judiciaire), dans le but de faire taire une justice qui a légitimement tenté d’arrêter les arguments frivoles et dangereux qui minaient notre démocratie ».

“Nous pensons que la Commission risque de créer un dangereux précédent”, a écrit Rosenzweig. “En permettant à la Commission d’être militarisée de cette manière, la Commission est devenue le pion de ceux qui sont déterminés à saper un système judiciaire indépendant.”

Todd Richmond, l’Associated Press