Un panel propose une refonte majeure du financement des hôpitaux allemands

BERLIN (AP) – Un groupe d’experts a dévoilé mardi une proposition de refonte majeure du système allemand de financement des hôpitaux qui, selon lui, favoriserait la qualité plutôt que la quantité, mettant fin à ce que certains ont décrit comme un système de «roue de hamster» où les cliniques tentaient d’effectuer autant de procédures que possible.

Le groupe d’experts indépendants nommé par le gouvernement a suggéré de classer les hôpitaux en trois catégories, en fonction du niveau de soins qu’ils fournissent, avec des exigences et des systèmes de financement différents pour chacun.

L’objectif est de garantir aux patients l’accès aux soins primaires à proximité de leur domicile, tout en concentrant les soins spécialisés dans les hôpitaux les plus compétents, a déclaré le ministre de la Santé, Karl Lauterbach.

“En ce moment, la médiocrité et la quantité sont trop souvent honorées”, a-t-il déclaré. “A l’avenir, seules la qualité et l’adéquation devraient être les critères d’une bonne prise en charge.”

Entre 40 et 60% du financement des hôpitaux sera affecté aux services de base que les hôpitaux doivent fournir, tandis que le reste sera payé au cas par cas, selon la proposition.

L’Allemagne compte 50% de lits d’hôpitaux et de traitements en plus que ses voisins européens, a déclaré le Dr Tom Bschor, un médecin basé à Berlin qui dirige le panel. “Le personnel et l’argent sont engloutis par la roue de hamster du système actuel.”

Le nouveau système, que le panel a proposé d’introduire progressivement sur une période de cinq ans, devrait se heurter à l’opposition de certains législateurs inquiets des impacts sur les hôpitaux de leur circonscription.

The Associated Press