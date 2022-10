Un panel Nobel annoncera le lauréat du prix de la paix

Les gagnants de l’année dernière ont traversé une période difficile depuis qu’ils ont reçu le prix. Les journalistes Dmitry Muratov de Russie et Maria Ressa des Philippines se sont battus pour la survie de leurs agences de presse, défiant les efforts du gouvernement pour les faire taire

Le prix a par le passé mis en lumière des groupes et des militants qui tentent de prévenir les conflits, d’atténuer les difficultés et de protéger les droits de l’homme.

Ils ont été honorés l’année dernière pour “leurs efforts pour sauvegarder la liberté d’expression, qui est une condition préalable à la démocratie et à une paix durable”.

Trois scientifiques ont remporté conjointement le prix de physique mardi. Le Français Alain Aspect, l’Américain John F. Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger avaient montré que de minuscules particules peuvent conserver une connexion les unes avec les autres même lorsqu’elles sont séparées, un phénomène connu sous le nom d’intrication quantique, qui peut être utilisé pour l’informatique spécialisée et pour crypter des informations.

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi aux Américains Carolyn R. Bertozzi et K. Barry Sharpless, ainsi qu’au scientifique danois Morten Meldal pour avoir développé un moyen de “coller des molécules ensemble” qui peut être utilisé pour explorer les cellules, cartographier l’ADN et concevoir des médicaments qui peuvent cibler plus précisément des maladies comme le cancer.