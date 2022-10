Un panel Nobel annoncera le lauréat du prix de chimie

STOCKHOLM (AP) – Le ou les lauréats du prix Nobel de chimie seront annoncés mercredi à l’Académie royale des sciences de Suède à Stockholm.

L’année dernière, le prix a été décerné aux scientifiques Benjamin List et David WC MacMillan pour avoir trouvé un moyen ingénieux et plus respectueux de l’environnement de construire des molécules qui, selon le panel Nobel, “bénéficient déjà grandement à l’humanité”.

Une semaine d’annonces de prix Nobel a débuté lundi avec le scientifique suédois Svante Paabo recevant le prix de médecine pour avoir dévoilé les secrets de l’ADN de Néandertal qui ont fourni des informations clés sur notre système immunitaire.

Trois scientifiques ont remporté conjointement le prix de physique mardi. Le Français Alain Aspect, l’Américain John F. Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger avaient montré que de minuscules particules peuvent conserver une connexion les unes avec les autres même lorsqu’elles sont séparées, un phénomène connu sous le nom d’intrication quantique, qui peut être utilisé pour l’informatique spécialisée et pour crypter des informations.

Les prix se poursuivent avec la littérature jeudi. Le prix Nobel de la paix 2022 sera annoncé vendredi et le prix d’économie lundi.

Les prix sont dotés d’une récompense en espèces de 10 millions de couronnes suédoises (près de 900 000 dollars) et seront remis le 10 décembre. L’argent provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, décédé en 1895.

The Associated Press