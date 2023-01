Un panel fédéral décide que le district du Congrès de Caroline du Sud est illégal Gerrymander

La carte de la Chambre approuvée en janvier a déplacé 62% des électeurs noirs du comté de Charleston du premier district au sixième district, un siège que le représentant Jim Clyburn, un démocrate noir, occupe depuis 30 ans.

Le changement a contribué à faire du nouveau premier district un bastion républicain. En novembre, la représentante Nancy Mace, républicaine sortante, a été réélue par 14 points de pourcentage.

Les législateurs républicains ont librement reconnu dans des témoignages devant les tribunaux qu’ils avaient redessiné le premier district à des fins partisanes. Mais ils ont dit qu’ils avaient délibérément évité de regarder la répartition raciale de la nouvelle carte, pour se protéger des accusations de partialité, une défense que les républicains ont de plus en plus adoptée dans d’autres batailles de redécoupage.

Dans l’avis du panel vendredi, les trois juges ont noté que le cartographe engagé par l’Assemblée législative avait témoigné qu’il avait essayé d’apporter le moins de changements possible dans le dessin des cartes pour les six autres sièges de la Chambre de l’État. Mais il a dit qu’il avait abandonné cette approche en redessinant le premier district, et avait plutôt fait des “changements spectaculaires” et “créé une énorme disparité” dans le comté de Charleston.

«Le mouvement de plus de 30 000 Afro-Américains dans un seul comté du district du Congrès n ° 1 au district du Congrès n ° 6 a créé un gerrymander racial austère du comté de Charleston», ont écrit les juges. Ils ont déclaré que cette décision violait la garantie des électeurs noirs d’une protection égale des lois en vertu du 14e amendement, ainsi que l’interdiction du 15e amendement de restreindre le droit de vote en raison de la race.