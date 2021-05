Un panel Facebook révélera mercredi si Trump retrouvera son mégaphone.

Le conseil de surveillance de Facebook, un panel indépendant et international créé et financé par le réseau social, prévoit d’annoncer mercredi si l’ancien président Donald J.Trump sera en mesure de revenir sur la plate-forme qui a été un mégaphone critique pour lui et ses dizaines de millions d’adeptes.

La décision sera étroitement surveillée comme un modèle pour la manière dont les entreprises privées qui gèrent des réseaux sociaux gèrent le discours politique, y compris la désinformation répandue par les dirigeants politiques.

M. Trump a été indéfiniment exclu de Facebook le 7 janvier après avoir utilisé ses comptes de médias sociaux pour inciter une foule de ses partisans à prendre d’assaut le Capitole un jour plus tôt. M. Trump avait refusé d’accepter sa défaite électorale, affirmant que l’élection lui avait été volée.

Au moment où Facebook a interdit à M. Trump, le directeur général de la société, Mark Zuckerberg, a écrit dans un message: «Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands.»