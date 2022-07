Un panel enquêtant sur l’attaque du Capitole américain assigne à comparaître les services secrets pour des messages texte

Le panel du Congrès américain enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole à Washington a déclaré qu’il avait assigné les services secrets à comparaître alors qu’il enquêtait sur les accusations d’un chien de garde selon lesquelles l’agence avait effacé les messages texte recherchés comme preuves.

“Le comité restreint recherche les messages texte pertinents, ainsi que tous les rapports après action qui ont été publiés dans toutes les divisions de l’USSS concernant ou liés de quelque manière que ce soit aux événements du 6 janvier 2021”, a déclaré le président du comité, Mississippi. Le représentant Bennie Thompson, a déclaré dans une déclaration écrite

L’inspecteur général Joseph Cuffari a rencontré vendredi le panel de la Chambre des représentants après avoir accusé les services secrets d’avoir supprimé “de nombreux” SMS.

“Nous devons maintenant parler aux services secrets … Nous espérons les contacter”, a déclaré Thompson à CNN.

Récits contradictoires sur les textes

Vendredi, Jamie Raskin, membre du comité, a déclaré aux journalistes que le panel était déterminé à récupérer les SMS des 5 et 6 janvier 2021, qui auraient été supprimés.

Le bureau de l’inspecteur général (OIG) du Département de la sécurité intérieure (DHS) a envoyé mercredi une lettre aux législateurs, affirmant que “de nombreux” messages avaient été effacés par les services secrets avec un programme de remplacement d’appareils après que le chien de garde eut demandé les enregistrements.

Les services secrets ont contesté cette accusation jeudi, affirmant que certaines données du téléphone avaient été perdues lors d’une migration de routine de l’appareil, mais que tous les textes demandés avaient été enregistrés.

“Un nettoyage” de routine “des fichiers nécessitera un processus, nous voulons donc voir quel est ce processus”, a déclaré Thompson vendredi.

La lettre ne précisait pas quels messages le bureau de l’inspecteur général croyait avoir été supprimés ou quelles preuves ils pourraient contenir.

L’attaque de 2021 contre le Capitole américain par des partisans de Donald Trump a fait suite à des semaines de fausses déclarations de l’ancien président selon lesquelles il avait remporté les élections de 2020.

Témoignage dramatique d’un ancien assistant

Le comité du 6 janvier a manifesté un regain d’intérêt pour les services secrets à la suite du témoignage dramatique de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson, qui a rappelé ce qu’elle avait entendu sur les actions de Trump le jour de l’insurrection.

Hutchinson se souvient avoir été informé d’une confrontation entre Trump et son service secret alors qu’il demandait avec colère d’être conduit au Capitole, où ses partisans feraient plus tard une brèche dans le bâtiment. Elle s’est également rappelée avoir entendu Trump dire aux responsables de la sécurité de retirer les magnétomètres pour son rassemblement au parc Ellipse même si certains de ses partisans étaient armés.

Puis le président américain Donald Trump prend la parole lors d’un rassemblement pour contester la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020 par le Congrès américain, à Washington le 6 janvier 2021. (Jim Borgi/Reuters)

Avec des preuves encore émergentes, le comité du 6 janvier de la Chambre a prévu que sa prochaine audience ait lieu jeudi aux heures de grande écoute. L’audience de 20 h HE, la huitième d’une série qui a débuté début juin, examinera plus en détail la période de plus de trois heures lorsque Trump n’a pas agi alors qu’une foule de partisans a pris d’assaut le Capitole.

Ce sera la première audience aux heures de grande écoute depuis le 9 juin, la première sur les conclusions de la commission. Cette audience précédente a été vue par 20 millions de personnes.