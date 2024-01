Un panel du Sénat avance un projet de loi visant à saisir les avoirs russes gelés pour l’Ukraine

La commission sénatoriale des relations étrangères a proposé mercredi une législation autorisant les États-Unis à saisir les avoirs russes gelés pour financer la reconstruction de l’Ukraine.

Les principaux démocrates et républicains du panel étaient convaincus que les dirigeants du Sénat considéraient la législation, appelée loi REPO, comme une priorité à adopter dans un contexte d’impasse dans les efforts visant à fournir une aide supplémentaire à l’Ukraine.

« Les dirigeants sont déterminés à agir le plus rapidement possible. Cela pourrait très bien être un caboose sur un projet de loi qui sera adopté ici rapidement », a déclaré le sénateur James E. Risch (R-Idaho), membre éminent du comité et sponsor de la loi REPO.

Si elle est promulguée, cette législation marquera la première fois que les États-Unis saisiront les actifs étrangers d’un pays avec lequel ils ne sont pas en guerre. Les législateurs ont déclaré que l’administration Biden soutenait le projet de loi.

“Ils veulent avoir cela dans leur boîte à outils”, a déclaré le sénateur Ben Cardin (Démocrate du Maryland), président du comité.

Un responsable de l’administration a déclaré à The Hill : « De manière générale, nous sommes favorables à la mise en place d’autorités législatives nationales qui nous donneront de la flexibilité alors que nous continuons à discuter avec nos partenaires et alliés de la meilleure façon de mettre fin à l’agression de la Russie en Ukraine et de garantir que la Russie paie pour les dommages causés. a causé.”

Le responsable a poursuivi : « Nous sommes également engagés dans des conversations actives avec nos alliés et partenaires, y compris le [Group of Seven]pour garantir que nous soyons tous coordonnés pour faire payer la Russie.

Cardin a réussi à faire adopter son amendement au projet de loi lors de la réunion du comité, dans le but de répondre à ce qu’il dit être des préoccupations concernant les contestations devant les tribunaux américains concernant la saisie par le gouvernement américain des actifs d’un autre gouvernement étranger et de ne pas prolonger le processus.

« Je pense qu’il est naïf de penser qu’il n’y aura pas de contestations judiciaires. … L’amendement que j’ai pu faire adopter réduira toute contestation judiciaire », a déclaré Cardin.

« Ce que cela permet, c’est que l’administration résolve ces problèmes dès le début du processus et puisse donc avancer avec cet outil. Et cela donne également à nos partenaires du monde entier l’assurance que nous disposons d’une base juridique solide lorsque nous allons de l’avant.

Les États-Unis détiennent entre 5 et 6 milliards de dollars d’actifs de la banque centrale russe qu’ils ont gelés en février 2022 à la suite du lancement par le président russe Vladimir Poutine d’une invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Cette mesure a été prise en coordination avec des partenaires en Europe, au Canada et au Japon, le total des actifs gelés de la banque centrale russe détenus à l’étranger s’élevant à environ 300 milliards de dollars.

Les pays du Groupe des Sept (G7), le bloc prioritaire soutenant l’Ukraine, ne sont pas encore parvenus à un consensus sur l’utilisation des avoirs russes gelés pour la reconstruction de l’Ukraine. Mais la décision américaine de consolider le texte et d’adopter une législation est considérée comme une étape prioritaire pour rallier d’autres pays.

Le texte prévoit que le pouvoir exécutif certifie au Congrès qu’il se coordonne avec les partenaires du G7 et d’autres pour travailler ensemble à la saisie des actifs russes pour la reconstruction de l’Ukraine.

« Le corps du projet de loi lui-même est très clair sur la nécessité d’une action multilatérale, pas seulement avec le G7 – il mentionne également l’Australie et quelques autres régions où se trouvent des actifs russes », a déclaré Cardin.

« Cela ne fonctionnera donc que si nous parvenons à faire travailler avec nous ceux qui possèdent le plus grand nombre d’actifs russes. Cela est indiqué très clairement dans le corps du projet de loi.

Cardin a déclaré que la question prioritaire était que le Sénat donne suite à l’adoption du supplément de sécurité nationale du président Biden, qui doit inclure 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, mais est bloqué en raison des négociations sur les changements de la politique d’immigration américaine.

«Nous devons terminer ce supplément. L’Ukraine doit l’avoir. C’est une question de survie », a déclaré Cardin, ajoutant que le projet de loi REPO est un moyen d’imposer davantage de pression sur la Russie pour qu’elle retire ses troupes et « accepte la responsabilité des dommages qu’elles ont causés ».

Mis à jour à 12h47