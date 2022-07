Un panel du Sénat approuve l’expansion de l’OTAN et se précipite vers un vote complet du Sénat

WASHINGTON (AP) – La commission sénatoriale des relations étrangères a donné mardi une approbation bipartite facile à l’admission de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN, alors que les législateurs visaient un passage rapide au Sénat et une démonstration de soutien du Congrès à l’expansion de l’alliance de défense américaine et européenne face à la Russie. guerre en Ukraine.

Les membres du comité ont approuvé l’expansion par vote vocal. Le sénateur Rand Paul, républicain du Kentucky et critique fréquent de la politique américaine à l’étranger, a voté un « cadeau » neutre plutôt que oui ou non.

Le vote prépare l’expansion pour une décision du Sénat au complet dès la semaine prochaine.

“Nous voulons évidemment voir la Finlande et la Suède entrer dans l’alliance dès que possible”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, aux journalistes à la Maison Blanche après le vote de mardi.

“Ce sont des armées modernes, des armées que nous connaissons bien”, a déclaré Kirby, soulignant la force que les partisans disent que les deux pays apporteraient au bloc militaire.

Les 30 membres de l’Otan envisagent l’admission des deux pays d’Europe du Nord sur fond d’invasion russe de l’Ukraine. L’offensive de cinq mois de la Russie contre un gouvernement ukrainien pro-occidental a conduit les alliés européens et américains à resserrer les rangs et à renforcer leurs défenses contre toute nouvelle agression du président russe Vladimir Poutine.

“Alors que les priorités de la politique étrangère américaine évoluent pour tenir compte d’un monde en mutation, ce qui est évident, c’est que l’avenir du partenariat transatlantique sera encore plus entrelacé et intégré grâce à l’insouciance de Poutine”, a déclaré le président de la commission des relations étrangères, Bob Menendez, DN.J. , a déclaré dans une déclaration conjointe avec Jim Risch, membre du comité républicain de l’Idaho, après l’approbation de son panel.

“Le vote d’aujourd’hui est une preuve supplémentaire que la réponse à l’agression n’est pas l’isolement, mais un engagement plus profond avec des démocraties aux vues similaires”, a déclaré Menendez.

L’invasion de Poutine a conduit la Finlande et la Suède à abandonner leurs politiques de non-alignement militaire de longue date et à chercher à joindre leurs forces à l’OTAN, avec ses forces conventionnelles et nucléaires conjointes.

Le président Joe Biden a encouragé le mouvement dans les coulisses et a accueilli les dirigeants des deux pays à la Maison Blanche en mai pour signaler le soutien américain.

La proposition d’élargissement de l’OTAN marque un rare moment d’accord républicain et démocrate sur une question de fond devant le Congrès. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré en mai que les législateurs faisaient avancer les demandes d’adhésion à un rythme plus rapide que d’habitude pour les offres d’expansion de l’OTAN. Il a dit qu’il s’attendait à l’approbation complète du Sénat ce mois-ci.

Les législateurs se précipitent pour approuver la question avant la longue pause d’août.

Les candidatures de la Finlande et de la Suède devaient initialement être facilement approuvées par les autres membres de l’OTAN. La Turquie, membre de l’OTAN, a annulé une annonce anticipée inattendue selon laquelle elle bloquerait l’admission des deux nations.

Mais le président Recep Tayyip Erdogan a averti cette semaine que la Turquie pourrait encore refuser l’expansion si la Finlande et la Suède ne réprimaient pas les membres des groupes kurdes turcs interdits en exil et répondaient aux autres demandes turques.

___

Lisa Mascaro et Will Weissert ont contribué à ce rapport.

Ellen Knickmeyer, Associated Press