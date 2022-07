Un panel du Michigan veut des détails sur le projet de tunnel pétrolier d’Enbridge entre 2 Grands Lacs

Un comité de réglementation du Michigan a déclaré jeudi qu’il avait besoin de plus d’informations sur les risques pour la sécurité avant de pouvoir se prononcer sur le projet d’Enbridge Energy de prolonger un oléoduc à travers un tunnel sous une voie navigable reliant deux des Grands Lacs.

La Commission de la fonction publique de l’État a voté 3 contre 0 pour obtenir plus de détails sur le potentiel d’explosions et d’incendies impliquant des équipements électriques lors de la construction du tunnel sous le détroit de Mackinac.

L’approbation de la commission serait nécessaire pour qu’Enbridge remplace deux conduites existantes de la canalisation 5 dans le détroit, qui relient le lac Huron et le lac Michigan par un nouveau segment qui traverserait le tunnel souterrain proposé.

“Cela a été un long processus”, a déclaré le président Dan Scripps. “Nous voulons nous assurer de bien faire les choses.”

Enbridge et l’État du Michigan sont embourbés dans des batailles juridiques au sujet de la canalisation 5. Le pipeline souterrain vieux de 69 ans transporte des liquides canadiens de pétrole et de gaz naturel utilisés pour le propane à travers le nord du Michigan et du Wisconsin jusqu’aux raffineries de Sarnia, en Ontario.

Une section de 6,4 kilomètres se divise en deux conduites qui traversent le fond du détroit.

Enbridge défie l’ordre de 2020 du gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, de fermer la ligne, une décision longtemps recherchée par les groupes environnementaux et les tribus amérindiennes qui craignent qu’une rupture ne dévaste les lacs. La société affirme que la ligne est en bon état et soutient dans un procès fédéral que le gouverneur démocrate n’a pas compétence pour la fermer.

Enbridge, basée à Calgary, a conclu un accord avec l’ancien gouverneur républicain Rick Snyder en 2018 pour construire le tunnel de 500 millions de dollars. Enbridge a obtenu des permis du ministère de l’Environnement, des Grands Lacs et de l’Énergie du Michigan et attend des nouvelles du US Army Corps of Engineers ainsi que de la Michigan Public Service Commission.

Une carte du tracé du pipeline de la canalisation 5 à travers les États-Unis jusqu’en Ontario. (Enbridge)

La commission a déclaré l’année dernière qu’elle ne se prononcerait pas sur la poursuite de l’intégralité de la ligne de 1 038 kilomètres.

opérant, se concentrant plutôt sur la section sous-marine.

Ses trois membres sont nommés par Whitmer. Scripps et Tremaine Phillips sont démocrates, tandis que Katherine Peretick est indépendante.

Dans son ordonnance de jeudi, la commission a déclaré que les témoignages, les expositions et les briefings comprenaient trop peu d’informations sur l’ingénierie et les dangers des tunnels.

Il manque également des informations sur la sécurité et la maintenance des doubles pipelines, “y compris les systèmes de détection des fuites et les procédures d’arrêt”, selon l’ordonnance.

Interrogé par téléphone après la réunion à Lansing, dans le Michigan, Scripps a déclaré qu’Enbridge avait évalué la probabilité d’un déversement de pétrole du tuyau du tunnel à “une sur un million”. La commission veut savoir comment le chiffre a été calculé, a-t-il dit, ainsi que des mesures pour éliminer même cette possibilité.

Dans un communiqué, Enbridge a déclaré qu’elle avait déjà fourni des informations “exhaustives” sur ces questions, mais qu’elle répondrait davantage

des questions.

“L’ingénierie et la conception du tunnel ont été développées conformément à l’accord de tunnel conclu avec l’État, et en étroite coordination avec la Mackinac Straits Corridor Authority pour assurer sa sécurité et sa durée de vie”, a déclaré la société.

L’autorité du corridor a été créée sous Snyder pour superviser la construction et l’exploitation du tunnel.

Les critiques du pipeline ont loué les efforts de la commission pour en savoir plus.

“Enbridge n’a pas prouvé la faisabilité ou la sécurité de ce projet”, a déclaré Beth Wallace de la National Wildlife Federation. “Enbridge a prouvé à maintes reprises qu’on ne peut pas lui faire confiance pour exploiter la canalisation 5 et qu’on ne devrait pas lui faire confiance pour faire exploser un tunnel à travers les Grands Lacs.”

La décision de la commission était le dernier de nombreux retards pour le tunnel, que la société s’était initialement engagée à terminer d’ici 2024.

Le corps d’armée mène une longue étude d’impact sur l’environnement.

Enbridge a déclaré qu’elle restait attachée au projet.

La Great Lakes Michigan Jobs Coalition, qui représente l’industrie et les syndicats, a exhorté la commission à “se remettre au travail, à faire avancer le projet de tunnel et à protéger des dizaines de milliers d’emplois dans le Michigan”.