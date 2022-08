Un panel du Michigan recommande une proposition d’avortement pour le scrutin

LANSING, Michigan (AP) – Le Bureau des élections du Michigan a recommandé jeudi que la commission électorale de l’État donne son approbation finale à une éventuelle initiative de vote visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

Le Bureau des élections a déclaré dans un rapport du personnel qu’après avoir examiné les feuilles de pétition et un échantillon aléatoire de signatures, les responsables de l’État ont déterminé que la pétition contenait 596 379 signatures valides, soit près de 150 000 de plus que nécessaire.

Le rapport est intervenu après que la campagne Reproductive Freedom for All a recueilli 753 759 signatures le mois dernier, un nombre record de signatures pour une initiative de vote dans l’État. L’initiative de vote Liberté reproductive pour tous affirmerait dans la Constitution du Michigan le droit de prendre des décisions liées à la grossesse sans ingérence.

Le rapport du Bureau des élections a également abordé la contestation d’un groupe anti-avortement à l’amendement proposé la semaine dernière, qui affirmait que le manque d’espacement dans le texte de l’amendement créait des “chaînes de charabia” et rendait l’amendement “impossible à comprendre”.

Le rapport indique que le personnel n’a fait “aucune recommandation quant au bien-fondé de ces arguments juridiques”, mais a ajouté que le texte de l’amendement contenait les mêmes mots qui avaient été approuvés par le Conseil des solliciteurs de l’État en mars, même si “certaines parties de la pétition ont une plus petite espaces entre les mots.

Au cours d’une réunion mercredi prochain, le conseil des solliciteurs devrait prendre une décision finale quant à savoir si l’amendement proposé sera sur le scrutin de novembre. Le conseil est composé de deux républicains et de deux démocrates.

“Les tribunaux du Michigan ont constaté que le devoir du conseil se limite à déterminer si la forme de la pétition est substantiellement conforme aux exigences légales et s’il y a suffisamment de signatures pour justifier la certification de la proposition”, indique le rapport du personnel du Bureau of Election.

Joey Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti, l’Associated Press