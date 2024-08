Un panel du Michigan approuve la candidature de Cornel West au scrutin de novembre, tandis que les manœuvres juridiques se poursuivent

Cornel West, candidat d’un troisième parti à la présidence. (Photo de Win McNamee/Getty Images)

Le Michigan Board of State Canvassers a voté 3 contre 1 lundi pour certifier Cornel West comme candidat indépendant à la présidence sur le bulletin de vote du Michigan le 5 novembre, bien que la question soit loin d’être réglée car le litige reste en cours.

« Je pense qu’il est scandaleux qu’ils aient non seulement refusé d’enquêter sur la falsification des signatures des expéditeurs, mais qu’ils aient mis sur le bulletin de vote ce matin un candidat dont tout le monde sait qu’il a des milliers de signatures falsifiées, et il vient d’être récompensé pour falsification », a déclaré Mark Brewer, avocat vétéran des élections et ancien président du Parti démocrate du Michigan. Avancement du Michigan.

Brasseur a déposé une plainte plus tôt ce mois-ci au nom de militante de longue date des droits civiques et de la communauté Rosa Holliday, alléguant que les pétitions de West étaient « pleines de fausses signatures ».

Le vote de lundi a suivi la décision d’un juge commander pendant le week-end que le Bureau des élections du Michigan devait qualifier West et son colistier pour le scrutin, une décision que West acclamé comme un «« Une victoire morale pour tous ceux qui croient au caractère sacré du processus démocratique. »

Cependant, le juge a ajouté que les enquêteurs de l’État devaient encore déterminer si West avait soumis suffisamment de signatures valides, et le vote de lundi a fait exactement cela, bien que des doutes aient été soulevés tout au long de la réunion quant à la validité des signatures sur ces pétitions.

« Il est du devoir du candidat de soumettre un nombre suffisant de signatures valides, et à ce stade, je ne peux pas dire que le candidat a satisfait à cette obligation », a déclaré La présidente Mary Ellen Gurewitz, une démocrate, et la seule à avoir voté contre certifier.

Lors de l’audience de lundi, il a été question d’allégations selon lesquelles les signatures de certains des auteurs des pétitions de West auraient elles-mêmes été falsifiées, ce qui, si cela était prouvé, invaliderait toutes les signatures figurant sur ces feuilles.

Ouest a été initialement disqualifié pour ne pas avoir fait authentifier correctement sa déclaration d’identité, avec des erreurs qui comprenaient des espaces vides sur le formulaire et le cachet public du notaire envoyé sur une feuille séparée. Le jugement de la Cour des réclamations de samedi a rendu ce point sans objet, ce qui a mis en place la décision de lundi sur la validité des pétitions elles-mêmes.

En plus de la contestation déposée par Brewer, uneUn autre défi a été déposé par la présidente du Parti démocrate du Michigan, Levora Barnes, ainsi que par le Parti démocrate du Michigan et le Comité national démocrate.

Cependant, un rapport du personnel par le Bureau des élections du Michigan a recommandé au conseil de certifier les pétitions de West sur la base de méthode d’échantillonnage aléatoire qu’il utilise.

« Au total, 625 signatures de l’échantillon ont été contestées par l’un ou les deux contestataires. Le personnel a traité les contestations ensemble jusqu’à ce qu’il soit clair que West aurait suffisamment de signatures valides pour la certification », indique le rapport, qui a déterminé que l’échantillon de West comptait 448 signatures valides, alors que seulement 335 étaient nécessaires pour l’approbation.

Mais témoignant devant le conseil lundi, Brewer a déclaré que la méthode d’échantillonnage en elle-même laissait une faille majeure.

« Votre méthode d’échantillonnage aléatoire actuelle ne vérifie que les signatures des signataires. Elle ne vérifie pas la validité de la signature du diffuseur, malgré le fait que lorsque vous avez une plainte comme celle de Mme Holliday, vous êtes obligé de mener une enquête », a déclaré Brewer. « Et les conséquences de cela sont assez graves car… si la signature d’un diffuseur est invalide, par exemple si elle est falsifiée, cela invalide l’ensemble de la pétition, qu’elle soit dans l’échantillon ou non. C’est donc une affaire très grave si la signature d’un diffuseur est falsifiée. »

Quoi qu’il en soit, le conseil, composé de deux démocrates et de deux républicains, a accepté le rapport du personnel, affirmant qu’il serait injuste de changer le processus maintenant.

« En fin de compte, vous avez examiné des échantillons d’électeurs qui ont signé la pétition pour que Cornel West soit sur le bulletin de vote », a déclaré le conseil. Le vice-président Richard Houskamp, ​​un républicain, a déclaré au directeur du conseil électoral Jonathan Brater : «Ces signatures d’électeurs qui figuraient dans cet échantillon, vous les avez vérifiées, les chiffres que vous avez fournis ont montré que le nombre écrasant requis a été atteint et les signatures des électeurs, cela ne fait aucun doute, n’est-ce pas ? Je veux dire, en fin de compte, ce sont les électeurs qui comptent.

Membre du conseil d’administration Jeannette Bradshaw, une démocrate, a accepté à contrecœur de voter pour la certification.

« La réunion d’aujourd’hui a ouvert des discussions sur la procédure et le processus, et sur le fait que nous devons vraiment examiner notre processus de pétition dans l’État », a-t-elle déclaré. « Les chiffres du bureau indiquent qu’il resterait encore 27 signatures en sa faveur pour ce candidat. Même si vous deviez les retirer de celles qui étaient nommées dans la contestation. Ai-je raison sur ce point ? C’est là que je m’arrête un peu, mais j’ai confiance dans le bureau, il fait exactement ce qu’il doit faire. Je devrais voter oui. »

Brewer a indiqué qu’il avait non seulement l’intention de faire appel de la décision des solliciteurs, mais qu’il avait déjà déposé un recours auprès de la Cour des réclamations concernant la prétendue mauvaise notarisation de l’affidavit d’identité.

« Si vous voulez devenir président des États-Unis, vous devez être en mesure de déposer une déclaration sous serment compétente et de signer des documents qui ne sont pas falsifiés, mais West a réussi à faire les deux, et ce conseil dit : « C’est bon, nous allons le mettre sur le bulletin de vote. » C’est un scandale », a déclaré Brewer.

Entre-temps, Clear Choice Action, un super PAC aligné sur les démocrates qui a fait pression pour que les candidats tiers soient tenus responsables, conteste également les pétitions de West.

«« À titre d’exemple, les signatures présumées d’Amanda Brye, Imani Yelder, JacQueline Rhodes, Melanie Ellison, Angela Collins, Drew Holewinski, Autumn McDonald et Anthony Gordon apparaissent chacune sur plusieurs feuilles de pétition avec une écriture et des signatures qui ne correspondent pas du tout. D’autres signatures présumées d’électeurs, comme celles d’Antoine Stewart, apparaissent deux fois sur la même feuille de pétition avec une écriture qui ne correspond pas non plus », a déclaré le groupe dans un communiqué de presse.

Le groupe a été fondé par Pete Kavanaugh, qui a été directeur adjoint de campagne du président Joe Biden lors de sa campagne présidentielle de 2020.

« Cornel West a déjà admis que ses pétitions avaient été collectées par des groupes républicains d’argent noir, et non par sa campagne », a déclaré Kavanaugh. « Ces pétitions sont truffées de fraudes et de signatures falsifiées, les mêmes problèmes qui ont conduit à ce que les démocrates et les républicains soient récemment exclus du scrutin dans le Michigan. Placer West sur le bulletin de vote au milieu de ces faits incontestés – et en sachant que la campagne de West s’est vu refuser l’accès au scrutin pour des questions similaires dans d’autres états ces dernières semaines — tournerait en dérision les lois du Michigan sur l’accès au vote et récompenserait les comportements frauduleux.

