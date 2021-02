Winston Churchill était un suprémaciste blanc dirigeant un empire «pire que les nazis», selon un panel académique d’un collège de Cambridge nommé en son honneur.

L’ancien premier ministre était plongé dans une «philosophie suprémaciste blanche» dont il était «l’incarnation parfaite», selon des panélistes discutant de son héritage lors d’un événement du Churchill College.

Le groupe présidé par un collègue universitaire, le professeur Priyamvada Gopala, critiqué en 2020 pour avoir affirmé sur les réseaux sociaux que «les vies blanches n’ont pas d’importance… comme des vies blanches», a été qualifié de partial avant le début de l’événement pour avoir omis les défenseurs du chef de guerre.

Les panélistes du discours sur les «conséquences raciales de M. Churchill» ont contesté cette hypothèse avant d’accuser l’ancien Premier ministre de racisme et de complicité dans la famine du Bengale qui a tué trois millions d’Indiens.

L’Empire qu’il dirigeait contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale était qualifié de moralement plus pauvre que le Troisième Reich, et l’idée qu’une Grande-Bretagne vertueuse avait vaincu l’État génocidaire était considérée comme un «récit problématique».

Professeur Kehinde Andrews, auteur de La psychose de la blancheur, a déclaré Churchill était: «l’incarnation parfaite de la suprématie blanche».

Il a affirmé que cette vision suprémaciste dominait la politique de l’époque et domine actuellement dans la Grande-Bretagne post-impériale, ajoutant: «L’Empire britannique est bien pire que les nazis et a duré bien plus longtemps.

«C’est juste un fait. Mais si vous dites quelque chose comme ça, c’est comme une hérésie.

Les panélistes ont convenu que discuter de Churchill était un sujet émouvant parce qu’il était devenu irréprochable, quelque chose qui démentait un problème historique de «lionnage d’hommes blancs morts», selon le professeur Andrews.

Le Dr Onyeka Nubia, membre du panel, a noté que Churchill Histoire des anglophoness ont utilisé la langue de la suprématie blanche à travers les termes voilés «peuples anglophones» et «anglo-saxons».