Un panel du CDC votera sur le vaccin de Pfizer pour une utilisation chez les adolescents

Un comité consultatif clé du CDC doit voter mercredi sur l’opportunité de recommander d’étendre l’utilisation du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech aux enfants âgés de 12 à 15 ans.

L’approbation du Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation, qui est largement attendue, est la dernière étape avant que les responsables américains ne donnent aux États le feu vert pour ouvrir les vaccinations à des millions d’adolescents dès jeudi.

Permettre aux adolescents de se faire vacciner accélérera les efforts du pays pour réduire les infections et revenir à une forme de normalité, selon les responsables de la santé publique et les experts en maladies infectieuses. Il permet également aux États de faire vacciner les élèves du collège avant le début des camps d’été et la rentrée scolaire à l’automne.