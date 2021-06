Un panel du CDC tient une réunion sur un lien possible entre l’inflammation cardiaque et les injections de Covid

[The stream is slated to start at 11 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Un groupe consultatif clé des Centers for Disease Control and Prevention tient une réunion mercredi pour discuter de rapports rares, mais plus élevés que prévu, d’inflammation cardiaque chez les 16 à 24 ans après avoir reçu leur deuxième dose de Covid- de Pfizer ou de Moderna. 19 vaccins.

La réunion du comité consultatif du CDC sur les pratiques de vaccination intervient environ deux semaines après que l’agence a déclaré avoir constaté un nombre plus élevé que prévu de cas de myocardite ou de péricardite chez les 16 à 24 ans après leur deuxième injection de Covid. La myocardite est l’inflammation du muscle cardiaque, tandis que la péricardite est l’inflammation de la membrane entourant le cœur.

Le mois dernier, près de 800 cas de problèmes cardiaques ont été signalés au système de surveillance de la sécurité des vaccins, selon l’agence américaine.