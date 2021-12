Un panel du CDC recommande les vaccins Pfizer et Moderna plutôt que J&J en raison de rares cas de caillots sanguins

Un groupe consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a recommandé jeudi les vaccins de Pfizer et Moderna au vaccin de Johnson & Johnson pour les adultes de 18 ans et plus, après avoir découvert que des dizaines de personnes avaient développé une maladie rare de caillot sanguin après la vaccination J&J, qui ont toutes été hospitalisées et dont neuf sont décédés.

Le comité consultatif sur les pratiques de vaccination a voté à l’unanimité pour recommander Pfizer et Moderna au vaccin Johnson & Johnson. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, doit encore peser sur la recommandation du panel.

Le CDC a confirmé 54 cas de personnes développant des caillots sanguins et présentant un faible taux de plaquettes sanguines, une nouvelle maladie appelée thrombose avec syndrome de thrombocytopénie qui affecte principalement les femmes plus jeunes. Tous les patients ont été hospitalisés, neuf personnes sont décédées et 36 ont été traitées en soins intensifs.

« Les taux de signalement des cas de TTS après les vaccins Janssen sont plus élevés que les estimations précédentes chez les hommes ainsi que chez les femmes dans une tranche d’âge plus large », a déclaré le Dr Keipp Talbot, président du sous-groupe sur les vaccins et la sécurité du CDC, au groupe consultatif.

Sept des patients décédés étaient des femmes et deux étaient des hommes avec un âge médian de 45 ans. La plupart des personnes décédées avaient des problèmes de santé sous-jacents tels que l’obésité, l’hypertension et le diabète. Le taux de signalement des décès était de 0,57 décès par million de doses administrées, selon le CDC.