Un panel des Centers for Disease Control and Prevention a voté mardi 13-1 pour donner aux travailleurs de la santé et aux résidents des établissements de soins de longue durée les premières doses de vaccin contre le coronavirus une fois qu’il est autorisé à l’usage du public.

Il y a environ 21 millions de travailleurs de la santé et 3 millions de résidents d’établissements de soins de longue durée aux États-Unis, selon une présentation au Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation, un groupe externe d’experts médicaux qui conseille l’agence. Le Dr Nancy Messonnier, directeur du Centre national pour l’immunisation et les maladies respiratoires du CDC, a déclaré que la plupart des États et des juridictions locales s’attendent à ce qu’il prenne trois semaines pour vacciner tous leurs agents de santé. Les vaccins Pfizer et Moderna nécessitent deux doses à environ un mois d’intervalle.

La réunion intervient alors que les États se préparent à distribuer un vaccin en aussi peu que deux semaines. Moderna et Pfizer ont tous deux demandé l’autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration pour leurs vaccins Covid-19 le mois dernier. Les examens de la FDA devraient prendre quelques semaines et l’agence a prévu une réunion le 10 décembre pour discuter de la demande d’autorisation de Pfizer.

Depuis le début de la pandémie, les scientifiques et les experts en maladies infectieuses ont débattu de qui se fera vacciner en premier et de la manière dont les premières doses de vaccin limitées seront distribuées aux États-Unis. Le 16 novembre, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré à CNBC qu’environ 40 millions de doses de vaccin seraient disponibles d’ici la fin de cette année, suffisamment pour vacciner environ 20 millions de personnes puisque les vaccins Moderna et Pfizer nécessitent deux injections.

La Federal Aviation Administration a déclaré qu’elle soutenait le « premier envoi aérien de masse » de vaccins vendredi, alors que les sociétés pharmaceutiques et les compagnies aériennes préparent des réseaux pour une large distribution. United Airlines a transporté vendredi le vaccin Covid-19 de Pfizer de Bruxelles à l’aéroport international O’Hare de Chicago, ont déclaré à CNBC des personnes proches du dossier.

Lors de la réunion de mardi, les responsables du CDC ont déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune donnée sur la façon dont les femmes enceintes réagiraient aux vaccins de Pfizer et Moderna, qui utilisent tous deux la technologie de l’ARN messager, ou ARNm. Environ 75% des agents de santé sont des femmes, selon un exposé lors de la réunion, et 330 000 d’entre eux sont enceintes. Les responsables ont déclaré qu’ils prévoyaient de fournir des orientations supplémentaires sur les femmes enceintes une fois que les données de l’essai de phase trois auront été entièrement examinées.

Les responsables ont également déclaré que les établissements de santé devraient prévoir que les travailleurs s’absentent des soins cliniques s’ils présentent des symptômes après avoir été vaccinés.

Environ 10% à 15% des personnes signalent des effets secondaires notables des vaccins, selon le Dr Moncef Slaoui, qui dirige le programme de vaccination Covid-19 de l’administration Trump, Operation Warp Speed. Les personnes qui ont souffert d’effets secondaires ont signalé des rougeurs et des douleurs au site d’injection ainsi que de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires et des maux de tête, a-t-il déclaré mardi, ajoutant que la plupart des gens n’avaient aucun effet secondaire notable.

Les experts médicaux ont déjà plaidé pour que les travailleurs de la santé obtiennent le vaccin en premier, suivis des Américains vulnérables, y compris les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies préexistantes et les travailleurs essentiels. Les enfants et les jeunes adultes devraient recevoir le vaccin en dernier.

Bien que les États n’aient pas à suivre les directives du CDC, cela leur donne un cadre de travail avec lequel de nombreux États adoptent, a déclaré le Dr Karen Landers, porte-parole du ministère de la Santé publique de l’Alabama, lors d’un récent entretien téléphonique.

« Ces orientations seront extrêmement utiles car elles seront fondées sur la science et nous donneront également le cadre pour être en mesure de garantir que nos directives sont conformes à ce qui est recommandé par le personnel de soutien « , a-t-elle déclaré. » Le ministère de la Santé publique de l’Alabama suivra ces recommandations, et nous suivrons certainement ce que l’ACIP recommande en termes d’administration des vaccins .

Le comité a défini les travailleurs de la santé comme des personnes rémunérées et non rémunérées travaillant dans des établissements de soins de santé et susceptibles d’être exposées directement ou indirectement à des patients ou à des matières infectieuses.

Le groupe a défini les résidents des établissements de soins de longue durée comme des adultes qui résident dans des établissements qui fournissent une variété de services, y compris des soins médicaux et personnels, aux personnes qui ne peuvent pas vivre de manière autonome. Les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée représentent 6% des cas de Covid mais 40% des décès aux États-Unis, selon le CDC.

Le Dr Amanda Cohn, secrétaire exécutive du comité, a déclaré que les documents sur la sécurité des vaccins seront disponibles en cinq langues.