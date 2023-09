Un panel du CDC débat sur qui devrait recevoir le dernier vaccin COVID

« Les mesures prises aujourd’hui constituent une étape essentielle pour contribuer à protéger la santé publique avant la saison des maladies respiratoires de l’automne et de l’hiver. Les recommandations générales, de routine et approuvées par la FDA, approuvées aujourd’hui, permettent à toute personne susceptible de bénéficier du vaccin de se faire vacciner, si elle le souhaite », a déclaré Sue Peschin, PDG de l’Alliance for Aging Research, l’un des trois groupes qui forment le COVID. -19 Projet d’éducation et d’équité en matière de vaccins.

12 septembre 2023 – Un comité consultatif composé de médecins et d’infirmières du CDC a voté par 13 voix contre 1 pour recommander à tous les Américains âgés de 6 ans et plus de recevoir un vaccin COVID-19 mis à jour, conçu pour cibler les nouvelles versions du virus.

Lundi, la FDA a approuvé les vaccins mis à jour Moderna et Pfizer-BioNTech pour les personnes âgées de 6 mois ou plus. Dans un annonce Après l’approbation, la FDA a déclaré que la nouvelle version du vaccin cible mieux les variantes actuellement en circulation du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID, et « offrira une meilleure protection contre les conséquences graves du COVID-19, y compris l’hospitalisation ». et la mort. »

Le comité consultatif du CDC sur les pratiques d’immunisation a discuté des variantes actuelles et des lignées virales, de l’efficacité des vaccins, d’une « analyse économique de la vaccination contre le COVID-19 », de la sécurité et d’un programme qui fournit des vaccins gratuits aux personnes sans assurance ou sous-assurées. Il y aura également une période de commentaires publics, selon l’ordre du jour de la réunion.

Le seul « non » est venu d’un membre du panel qui a déclaré qu’elle n’était pas contre le vaccin, mais estimait qu’il n’y avait pas encore suffisamment de données sur les effets du vaccin sur les enfants et les nourrissons. Elle estime que la recommandation « universelle » va trop loin.

Le comité devrait dire qui devrait se faire vacciner, et cette recommandation pourrait être universelle ou basée sur le niveau de risque d’une personne, par exemple si elle est plus âgée, si elle est un agent de santé, si elle est enceinte ou si elle a un faible système immunitaire, a déclaré Bill Schaffner, MD, CNN. Schaffner est un expert en maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt et il représente également la Fondation nationale des maladies infectieuses aux réunions du comité consultatif du CDC sur les pratiques d’immunisation.