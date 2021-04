[The stream is slated to start at 11 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Un groupe consultatif des Centers for Disease Control and Prevention tient une réunion d’urgence vendredi pour débattre du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 et de la façon dont il devrait être utilisé après que six femmes aient développé un trouble de la coagulation sanguine rare, mais potentiellement mortel, qui en a laissé un. mort.

Une recommandation favorable du Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation pourrait ouvrir la voie aux régulateurs américains pour lever leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin J&J dès ce week-end.

Le comité des CDC a décidé de reporter une décision sur le vaccin la semaine dernière, tandis que les responsables ont continué à enquêter sur les cas de six femmes qui ont développé une thrombose du sinus veineux cérébral, ou CVST, environ deux semaines après avoir reçu le vaccin.

Plus tôt cette semaine, J&J a déclaré qu’il reprendrait le déploiement de son vaccin en Europe après que les régulateurs aient soutenu le vaccin à injection unique avec la recommandation d’ajouter un avertissement à l’étiquette. L’Agence européenne des médicaments a recherché toutes les preuves disponibles, a-t-elle déclaré, y compris les rapports des États-Unis.