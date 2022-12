Un panel du 6 janvier accuse Trump de “complot en plusieurs parties” dans son rapport final

Le panel du Congrès chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain a publié son rapport final, accusant Donald Trump de “complot en plusieurs parties” pour contrecarrer la volonté du peuple et renverser la démocratie.

Divisé en huit chapitres, le rapport comprend des conclusions, des transcriptions d’entretiens et des recommandations législatives et représente l’un des portraits officiels les plus accablants d’un président dans l’histoire américaine.

Une tentative de coup d’État très américaine: le panel du 6 janvier met à nu la tentative de Trump pour le pouvoir Lire la suite

Sa publication intervient trois jours seulement après que le comité restreint a recommandé des accusations criminelles contre Trump et fait suite aux informations des médias selon lesquelles il coopère et partage des preuves cruciales avec le ministère de la Justice.

Le panelqui se dissoudra le 3 janvier lorsque les républicains prendront le contrôle de la Chambre des représentants, a mené plus de 1 000 entretiens, tenu 10 audiences publiques – certaines télévisées aux heures de grande écoute – et recueilli plus d’un million de documents depuis sa formation en juillet de l’année dernière.

Son rapport présente un compte rendu approfondi et détaillé des efforts de Trump pour annuler sa défaite face à Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020 et ce que le panel dit être sa culpabilité dans une insurrection violente de ses partisans.

Cela montre que Trump savait qu’il avait perdu mais a quand même fait pression sur les responsables de l’État et le vice-président Mike Pence pour annuler l’élection, puis “était directement responsable de la convocation de ce qui est devenu une foule violente” et a refusé les instances répétées de ses collaborateurs pour condamner les émeutiers ou pour les inciter à partir.

“La cause centrale du 6 janvier était un homme, l’ancien président Donald Trump, que beaucoup d’autres ont suivi”, indique le résumé du document. “Aucun des événements du 6 janvier ne se serait produit sans lui.”

Le rapport ajoute à la pression politique déjà exercée sur le procureur général, Merrick Garland, et Jack Smithl’avocat spécial qui dirige une enquête dans l’insurrection et les actions de Trump.

Le site Internet Punchbowl News a rapporté que le comité avait commencé à “coopérer largement” avec l’avocat spécial, partageant des documents et des transcriptions, y compris des SMS envoyés par Mark Meadows, alors chef de cabinet de la Maison Blanche.

Lundi, lors de sa dernière séance publique, le le panel a fait à l’unanimité quatre renvois criminels au département de la justice contre Trump pour son rôle dans l’insurrection qui a commencé avec ses fausses déclarations d’élection volée et s’est terminée par le siège de la foule du Capitole américain. C’était la première fois dans l’histoire américaine que le Congrès prenait une telle mesure contre un ancien président.

En adoptant à l’unanimité la rapportle comité a également recommandé une enquête éthique du Congrès pour le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, et d’autres membres de la Chambre pour avoir défié les assignations à comparaître du Congrès pour obtenir des informations sur leurs interactions avec Trump avant, pendant et après l’assaut sanglant.

Les membres « devraient être interrogés dans un forum public sur leur connaissance préalable et leur rôle dans le plan du président Trump pour empêcher la transition pacifique du pouvoir », affirme le rapport.

Bien qu’une saisine pénale soit principalement symbolique, le ministère de la Justice décidant finalement de poursuivre Trump ou d’autres, ce fut un autre coup dur pour la campagne électorale déjà chancelante de l’ancien président en 2024.

Le panel a été formé à l’été 2021 après Les républicains du Sénat bloqués la formation de ce qui aurait été une commission bipartite indépendante pour enquêter sur l’insurrection. Lorsque cet effort a échoué, la Chambre contrôlée par les démocrates a formé sa propre commission d’enquête, composée de sept démocrates et de deux républicains : Liz Cheney du Wyoming et Adam Kinzinger de l’Illinois.

Au cours d’une enquête de 18 mois, le panel a présenté des preuves que l’attaque du 6 janvier au Capitole des États-Unis n’était pas une manifestation spontanée, mais un “plan” orchestré par Trump pour renverser la démocratie et annuler les élections.

Il a exhorté les partisans à venir à Washington pour un «grand rassemblement» le 6 janvier. Il a attisé les partisans dans un discours devant la Maison Blanche. Sachant que certains étaient armés, il a envoyé la foule au Capitole et les a encouragés à “se battre comme un diable” pour sa présidence alors que le Congrès comptait les votes. Il a essayé de les rejoindre à Capitol Hill.

Pendant tout ce temps, Trump a alimenté les théories de l’avocat conservateur John Eastman pour créer des listes d’électeurs alternatives, transférant certains États qui ont voté pour Biden à Trump, qui pourraient être présentés au Congrès pour le décompte. Eastman fait également face à un renvoi criminel par le comité au ministère de la Justice.

De nombreux anciens assistants de Trump ont témoigné de sa pression sans précédent sur Étatsau fonctionnaires fédéraux et Mike Sous s’opposer à la victoire de Biden. Le comité a également décrit comment Trump a agité la foule lors d’un rassemblement ce matin-là, puis n’a pas fait grand-chose pour arrêter ses partisans pendant plusieurs heures alors qu’il regardait la violence se dérouler à la télévision.

Une fois à l’intérieur du bâtiment, note le comité, Trump n’a montré aucune inquiétude lorsqu’ils ont scandé “Hang Mike Pence!” et pendant des heures, le président de l’époque a résisté aux appels des conseillers qui lui ont dit de dire aux émeutiers de se disperser. “Les derniers mots de ce tweet laissent peu de doute sur les sentiments du président Trump envers ceux qui ont envahi le Capitole : ‘Souvenez-vous de ce jour pour toujours !'”, indique le rapport.

Plus de 800 personnes ont été inculpées en relation avec l’attaque. Stewart Rhodes, fondateur de Oath Keepers, et quatre associés ont été condamnés d’une accusation d’obstruction le mois dernier. Rhodes, qui a également été reconnu coupable de complot séditieux, n’est pas entré dans le Capitole mais a été accusé d’avoir mené un complot violent pour empêcher le transfert pacifique du pouvoir.

Lors de la réunion de lundi, le président Bennie Thompson a déclaré: «Le comité approche de la fin de ses travaux, mais en tant que pays, nous restons dans des eaux étranges et inexplorées. Près de deux ans plus tard, c’est toujours un moment de réflexion et de prise de conscience.

Il a ajouté: “Nous sommes convaincus que le travail de ce comité contribuera à fournir une feuille de route vers la justice.”

Cheney, la vice-présidente du comité, a déclaré dans son discours d’ouverture que tous les présidents de l’histoire américaine ont défendu le transfert ordonné du pouvoir “sauf un”.

Après cette session, Trump est resté provocant. “Ces gens ne comprennent pas que lorsqu’ils s’en prennent à moi, des gens qui aiment la liberté se rassemblent autour de moi”, a-t-il déclaré dans un communiqué. « Cela me renforce. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort.

Le rapport comprend des recommandations de modifications législatives, y compris des propositions de mise à jour de la loi sur le décompte électoral du XIXe siècle qui a été mise à rude épreuve par la tentative de Trump de contester la façon dont le Congrès comptabilise les votes.