Un panel des droits de l’homme de l’ONU prévient que le Nicaragua est « privé » de voix critiques | Actualités sur les droits de l’homme

Un groupe d’experts des Nations Unies a averti que la situation des droits de l’homme au Nicaragua s’était aggravée au cours des six mois qui ont suivi la conclusion que des crimes contre l’humanité avaient été commis dans ce pays d’Amérique centrale.

« Aujourd’hui, la situation générale des droits de l’homme s’est aggravée », a écrit Jan-Michael Simon, président du comité, dans un communiqué. « Nous observons une escalade de la persécution de la dissidence par le gouvernement. »

Le déclarationprésenté mardi au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, a mis un accent particulier sur l’érosion de la liberté académique, prédisant des conséquences désastreuses si la situation n’était pas contrôlée.

« Aujourd’hui, le secteur universitaire du Nicaragua dans son ensemble ne dispose plus d’institutions indépendantes », écrit Simon. « Le Nicaragua est privé de son capital intellectuel et de ses voix critiques, ce qui met en suspens les perspectives et le développement du pays. »

Ce rapport intervient moins d’un mois après que le gouvernement du président Daniel Ortega a saisi des biens et des actifs appartenant à l’une des institutions universitaires les plus importantes du pays, l’Université centraméricaine (UCA).

Les responsables de l’université ont déclaré que leur établissement avait été accusé de fonctionner comme un « centre du terrorisme ». Mais l’UCA n’était que le dernier d’une série d’établissements d’enseignement supérieur dont les biens ont été saisis et l’indépendance académique annulée.

Au total, 27 universités privées, dont l’UCA dirigée par les jésuites, ont vu leur statut juridique annulé ces dernières années, a noté le panel de l’ONU. Beaucoup opèrent désormais sous l’autorité du gouvernement fédéral.

« De nombreux étudiants ne peuvent pas poursuivre leurs études faute de documents valides », explique Simon. « Des professeurs ont été licenciés, leurs retraites ont été suspendues et ils ont également été contraints de quitter leur pays. »

Simon et les deux autres membres du panel ont conclu que ces violations des droits de l’homme « sont perpétrées au plus haut niveau de l’État », avec la collaboration des ministères et des conseils d’éducation contrôlés par le gouvernement.

Pourquoi cibler les universitaires ?

Ortega, un ancien révolutionnaire du mouvement sandiniste de gauche, a été au pouvoir depuis 1979, lorsqu’il a contribué au renversement de la dictature de la famille Somoza.

Il a exercé un mandat présidentiel dans les années 1980. Puis, après 17 ans d’absence du pouvoir, il a été réélu en 2006 – et est resté au pouvoir depuis.

Les critiques l’ont accusé de consolider le pouvoir sous son commandement, démantelant ainsi la fragile démocratie du Nicaragua.

Un tournant s’est produit en 2018, lorsque des manifestations antigouvernementales ont éclaté. Bien qu’elles aient commencé en réponse aux coupes dans la sécurité sociale, les manifestations se sont rapidement transformées en un affrontement généralisé – et sanglant – avec le gouvernement Ortega. Au moins 355 personnes ont été tuées.

Les dirigeants de la jeunesse ont joué un rôle central dans le mouvement de protestation. Certains ont utilisé les universités elles-mêmes comme lieux pour s’organiser ou se barricader contre les forces gouvernementales.

Dans les années qui ont suivi, le gouvernement Ortega a pris des mesures pour démanteler ces universités indépendantes, en adoptant des réformes visant à réduire leur financement et à les placer sous la gestion de l’État.

« Dans notre dernier rapport, nous avons documenté comment des étudiants ont été assassinés, illégalement emprisonnés et torturés », a écrit Simon mardi.

« Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, beaucoup ont été expulsés de leurs universités. Ils font partie des personnes expulsées, déchues de leur nationalité et contraintes de quitter leur pays.

Représailles à l’étranger

Mais même à l’étranger, le panel a affirmé que le gouvernement Ortega exerce son autorité pour faire taire les critiques.

Plus de 300 citoyens ont été déchus de leur nationalité jusqu’à présent cette année, a indiqué le comité, en violation du droit international. Parmi eux figurent un grand nombre des 222 prisonniers politiques placés dans un avion et envoyés en exil en février.

« On leur refuse le retour dans leur pays et on les prive arbitrairement de leur nationalité », a écrit Simon.

L’une de ces prisonnières exilées, Tamara Dávila, a déclaré à Al Jazeera plus tôt cette année que la perte de sa citoyenneté avait eu des conséquences plus pratiques qu’émotionnelles.

« Pour moi, c’était comme : je m’en fiche s’ils font ça. Je suis toujours une Nicaraguayenne », a déclaré Dávila. « Mais dans la vie pratique de tous les jours, vous avez besoin de vos documents pour vivre de nos jours. »

Le panel de l’ONU a également noté que les actes de naissance des dissidents avaient été supprimés et que leurs biens, comme leurs maisons, avaient été saisis, ne leur laissant que peu de choses sur lesquelles restituer.

« Nous disposons également d’informations sur la manière dont les autorités menacent leurs proches au Nicaragua », a ajouté le panel, décrivant une tactique utilisée pour museler les critiques à l’étranger en intimidant les proches qu’ils ont laissés derrière eux.

Recommandations du comité

Pour les critiques restés dans le pays, le panel a déclaré que « les menaces et la surveillance quotidiennes » sont devenues la norme ces derniers mois, et que beaucoup vivent dans une « peur constante ».

« Ils doivent se présenter quotidiennement aux autorités et sont suivis, photographiés et harcelés dans les espaces publics et privés. »

Le panel a cité l’exemple de Mgr Rolando Álvarez, un critique bien connu du gouvernement Ortega.

Des dirigeants de l’Église catholique du Nicaragua ont également été impliqués dans les manifestations de 2018, agissant comme intermédiaires et, dans certains cas, soutenant les manifestants.

Depuis lors, les membres de l’Église affirment avoir été harcelés par les forces progouvernementales. Álvarez a critiqué la répression des manifestants en 2018 et a finalement été arrêté lors d’un raid dans une église avant l’aube en 2022 pour avoir prétendument « organisé des groupes violents ».

En février, un tribunal l’a déclaré traître au Nicaragua à la télévision d’État.

Le groupe de trois membres de l’ONUqui a été créée en mars 2022 et a vu son mandat renouvelé en avril, a appelé la communauté internationale à étendre les sanctions contre les entités nicaraguayennes impliquées dans les violations des droits humains.

Il a également poussé les pays à aider les dissidents et les étudiants nicaraguayens à accéder aux ressources dont ils ont besoin.

Dans le même temps, il a appelé le gouvernement nicaraguayen à « autoriser l’accès inconditionnel des organismes de vérification neutres et indépendants » aux centres de détention et à d’autres lieux où étaient détenus des dissidents présumés.