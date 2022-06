Un panel de vérité colombien appelle à une “réglementation légale” des drogues

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BOGOTÁ, Colombie — Commission vérité colombienne a déclaré mardi que le gouvernement devrait cesser de se concentrer sur l’interdiction des drogues illicites – une cause de violence, a-t-il dit, dans le conflit civil qui dure depuis des décennies dans le pays – et devenir à la place un leader mondial de la «réglementation juridique stricte». Le panel, nommé dans le cadre de l’accord de paix de 2016 entre le gouvernement et les groupes rebelles, a également a appelé à une transformation des forces armées du pays et à une refonte de son approche ratée pour réprimer un commerce de cocaïne florissant qui est responsable de plus de 90 pour cent de la drogue aux États-Unis.

Les recommandations de la commission font partie d’un rapport final servent de récit le plus détaillé à ce jour des atrocités commises par toutes les parties au conflit civil de 52 ans du pays, le plus long de l’hémisphère.

La commission fait une critique cinglante de la guerre colombienne contre la drogue, un effort conjoint avec les États-Unis, la allié le plus important. Il recommande une nouvelle approche de la lutte contre la culture illicite, davantage centrée sur le développement durable et moins sur la l’éradication de la coca, la plante de base de la cocaïne.

“La politique actuelle en matière de drogue est inefficace pour prévenir la consommation”, écrit le panel dans un rapport de près de 900 pages. “La politique de la guerre contre la drogue et le trafic de stupéfiants a été un facteur dans la persistance des conflits et de la violence en Colombie.” Il n’a pas fourni plus de détails sur les drogues qui devraient être décriminalisées, ni sur la manière dont elles seraient réglementées.

La commission envisage des réformes radicales du système judiciaire du pays, appelant à une plus grande indépendance du bureau du procureur général et à des enquêtes plus approfondies sur les violations des droits humains. Il exhorte le gouvernement à séparer la police nationale du ministère de la Défense, une structure inhabituelle qui, selon les critiques, a conduit à une militarisation des forces de l’ordre. Il appelle à une révision complète de la doctrine militaire et à plus de transparence et de contrôle disciplinaire des forces de sécurité. Il indique que l’État doit garantir le respect des normes internationales relatives à l’usage de la force et devrait envisager de réformer ou d’éliminer la force de police anti-émeute controversée du pays.

La police anti-émeute colombienne a besoin d’une “transformation profonde”, selon l’agence des droits de l’homme de l’ONU

Les recommandations font suite à quatre années de recherche et à plus de 27 000 entretiens avec des victimes, des responsables gouvernementaux, des organisations civiles et des participants de tous les côtés de la violence armée complexe du pays. La commission prévoit de publier le rapport complet par tranches au cours des prochaines semaines. On s’attend à ce qu’il fasse la lumière sur les violations des droits de l’homme commises par l’armée colombienne et les rebelles armés de gauche – ainsi que sur des détails jusqu’alors inédits sur le rôle des États-Unis, qui ont fourni une formation et des milliards de dollars de financement aux forces armées du pays.

Certaines recommandations diffèrent fortement de l’approche adoptée par l’administration du président Iván Duque, qui a soutenu l’éradication de la coca et une réponse militarisée au trafic de drogue. Les critiques disent que Duque, qui s’est opposé à l’accord de paix, n’a pas correctement mis en œuvre les accords. Alors que la violence augmente dans les campagnes colombiennes, la culture de la coca augmente également, qui a triplé depuis 2012, selon des chiffres américains.

Le rapport arrive à un moment critique pour la Colombie : un peu plus d’une semaine après que les électeurs ont élu le premier président de gauche du pays. Le président élu Gustavo Petro et la vice-présidente élue Francia Márquez, qui prendront leurs fonctions en août, ont assisté mardi à la cérémonie de la commission vérité.

“L’approche de la vérité ne peut pas être celle de la vengeance”, a déclaré Petro. “Cela doit être vu… comme la possibilité d’une réconciliation.”

Duque, notamment, n’y assista pas ; il voyageait hors du pays.

Le conflit civil, qui a fait environ 260 000 morts et des millions de personnes déplacées, est né de générations de violence armée et de conflits fonciers dans les régions rurales du pays. À partir des années 1960, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, le groupe rebelle de gauche connu sous le nom de FARC, ont pris les armes, se sont insurgés contre les inégalités et ont cherché à renverser le gouvernement.

Accusé de morts d’innocents, un ancien colonel affronte sa honte

Pendant des décennies, les insurgés des FARC ont terrorisé le pays avec des enlèvements, des attentats à la bombe et d’autres attaques. À son apogée, le groupe, porté par les profits de la cocaïne, comptait près de 20 000 combattants et contrôlait jusqu’à un quart du territoire colombien.

Lorsque les FARC ont pris le pouvoir, des forces paramilitaires se sont levées dans tout le pays pour combattre les rebelles, parfois avec la complicité des forces armées du pays. L’armée colombienne, soutenue et entraînée par l’armée américaine, a réagi avec une force brutale, souvent contre des civils innocents.

En avril, de hauts responsables militaires ont reconnu leur responsabilité dans des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dans un tristement célèbre scandale connu sous le nom d’affaire des « faux positifs » colombiens. Entre 2002 et 2008, environ 6 402 Colombiens ont été tués par les forces gouvernementales dans ce que l’armée a qualifié à tort de morts au combat, selon la Juridiction spéciale pour la paix du pays. Les principaux chefs militaires ont utilisé le décompte des corps pour montrer qu’ils gagnaient la guerre.

La Colombie oppose deux groupes vulnérables. L’enjeu est l’Amazonie.

Grâce à l’accord de paix de 2016, pour lequel le président de l’époque Juan Manuel Santos a reçu le prix Nobel de la paix, plus de 13 000 combattants des FARC ont désarmé et se sont engagés à se réintégrer dans la société. Le gouvernement s’est engagé à des réformes globales pour aider à prévenir de nouvelles violences.

Mais une grande partie du pays continue de souffrir de la violence armée. Des groupes dissidents des FARC, dirigés par des rebelles qui ont rejeté l’accord de paix, et des groupes paramilitaires continuent de terroriser et de déplacer les habitants. Le taux d’assassinats de défenseurs des droits humains et de militants écologistes est parmi les plus élevés au monde.

La cérémonie de mardi s’est déroulée dans un théâtre de Bogotá nommé d’après Jorge Eliécer Gaitán, le candidat présidentiel dont l’assassinat en 1948 a contribué à déclencher des décennies de violence dans le pays.

Le processus de paix en Colombie suit des transitions post-conflit similaires dans le monde, comme en Afrique du Sud et Ouganda, et en Amérique latine, comme au Pérou, en Uruguay et en Argentine. Mais contrairement aux autres, le rapport de la commission adopte une approche intersectionnelle, avec des chapitres distincts axés sur l’impact du conflit sur les femmes, les personnes LGBTQ, les communautés autochtones et afro-colombiennes.