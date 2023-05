Un panel de manifestants donne la date limite du 21 mai pour l’arrestation du chef du corps de lutte

Le comité de 31 membres qui conseille les lutteurs protestataires dimanche a déclaré que si le chef de la WFI, Brij Bhushan Sharan Singh, n’était pas arrêté d’ici le 21 mai, il prendrait une « décision importante », même si Vinesh Phogat a insisté sur le fait que leur manifestation n’avait pas été détournée par Les agriculteurs.

Le porte-parole de l’Union Bhartiya Kisan (BKU) Rakesh Tikait, le chef de Khap Maham 24 Mehar Singh et Baldev Singh Sirsa (non politique) de Sankyut Kisna Morcha ont rejoint les lutteurs sur les dias et se sont adressés aux médias.

« De nombreux dirigeants du Khap panchayat et du SKM ont assisté à la réunion aujourd’hui. Nous avons décidé que des membres de chaque khap viendraient tous les jours sur le site de la manifestation. Ils resteront ici pendant la journée et reviendront le soir », a déclaré M. Tikait devant un grand rassemblement. .

« Le comité des lutteurs s’occupera de la manifestation et nous soutiendrons les lutteurs de l’extérieur. Nous avons prévu une réunion pour le 21 mai. Si le gouvernement ne propose pas de résolution, nous élaborerons notre prochaine stratégie », a-t-il ajouté.

« Si une urgence survient, si les lutteurs sont confrontés à un problème, la nation entière se tient derrière eux. » Il y a eu un déploiement massif de la Force d’action rapide (RAF) sur le site de la manifestation avec de nombreux chefs de khap et agriculteurs rejoignant les lutteurs lésés.

Les fermiers enturbannés, vêtus de dhoti-kurtas et au nombre de centaines ont été vus sur le site de la manifestation dimanche alors qu’un «Mahapanchayat» discutait du prochain mouvement au nom des lutteurs.

Les scènes étaient similaires à la manifestation des agriculteurs qui s’est poursuivie pendant 13 mois jusqu’à ce que le gouvernement abroge la loi.

La police de Delhi a enregistré les déclarations des sept femmes plaignantes en vertu de l’article 161, tandis que les déclarations en vertu de l’article 164 (devant un magistrat) en vertu du Code de procédure pénale (CrPC) n’ont pas encore été enregistrées.

Les lutteurs ont accusé Brij Bhushan, le chef de la Wrestling Federation of India (WFI), d’exploitation sexuelle de plusieurs lutteuses pendant un certain temps et ont exigé son retrait.

M. Tikait a déclaré que le tricolore avait été honteux et qu’il ne serait pas toléré.

« Nous aiderons les lutteurs de toutes les manières possibles », a-t-il déclaré, ajoutant que ce sera un long voyage et que cela pourrait s’étendre à tout le pays.

« Il (Jantar Mantar) restera le site de la protestation à partir de maintenant. La protestation prendra de l’ampleur et s’étendra. Nous devons nous préparer à une longue bataille », a-t-il ajouté.

« Ce n’est pas une manifestation politique, c’est une organisation non politique. Mais quelques politiciens sont venus soutenir les lutteurs, dépassant les lignes de parti. » M. Sirsa a déclaré : « Nous avons également décidé de forcer le gouvernement à arrêter Brij Bhushan. De la même manière que les agriculteurs ont mené leur bataille (contre les lois agricoles), les lutteurs poursuivront leur lutte de la même manière. « Je demande que le gouvernement ne teste pas notre patience. Ils nous avaient testés il y a quelque temps et nous avions réussi l’examen », a déclaré Sirsa, faisant référence à la victoire des agriculteurs dans l’abrogation des lois agricoles.

Vinesh Phogat, médaillé des championnats du monde, a également laissé entendre que la protestation pourrait s’intensifier si leurs demandes ne sont pas satisfaites.

« Nous pouvons prendre un grand appel si une résolution n’arrive pas d’ici le 21 mai. Personne n’a détourné notre manifestation, c’est juste que des gens nous ont rejoints dans notre combat contre l’injustice. Ces gens nous respectent et se soucient de notre dignité », a-t-elle déclaré. .

« Toutes les femmes peuvent se connecter à cette bataille qui est la nôtre. Les supporters nous ont donné de la force. Nous sommes prêtes à nous battre. » Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient mentalement prêts à éviter l’entraînement et la compétition pendant longtemps, elle a répondu par la négative.

« Nous allons certainement concourir. Nous allons préparer un plan pour nous y prendre. Nous allons sûrement participer à des compétitions. » « Nous n’avons qu’une seule demande pour que Brij Bhushan soit d’abord arrêté, puis son interrogatoire ait lieu », a-t-elle déclaré.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)