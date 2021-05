Un panel de l’OMS approuve l’utilisation d’urgence du vaccin chinois Sinopharm

«Cet après-midi, l’OMS a donné une liste d’utilisation d’urgence pour approuver le vaccin COVID-19 de Pékin, ce qui en fait le sixième vaccin à recevoir la validation de l’OMS pour sa sécurité, son efficacité et sa qualité», a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhahom Ghebreysus. «Cela élargit la liste des vaccins que COVAX peut acheter et donne aux pays la confiance nécessaire pour accélérer leur propre approbation réglementaire et pour importer et administrer un vaccin.»