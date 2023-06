Un panel de la FDA soutient un nouveau rappel COVID se concentrant uniquement sur les variantes

Dans le document d’information pour la réunion, le personnel de la FDA a déclaré que les preuves disponibles suggèrent qu’un vaccin monovalent (souche unique) de la lignée XBB « est justifié » pour la campagne de vaccination 2023-2024 et remplacerait le vaccin bivalent actuel, qui cible la version originale du virus et deux souches de la variante Omicron.

Le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques apparentés de la FDA a voté 21 contre 0 en faveur de la recommandation concernant la souche à utiliser dans la prochaine récolte de vaccins.

15 juin 2023 – Un panel de conseillers de la FDA a convenu à l’unanimité aujourd’hui que les prochains vaccins COVID-19 devraient cibler les variantes XBB du virus SARS-CoV-2 actuellement en circulation aux États-Unis, mais se sont demandé si la population en tant que l’ensemble a besoin de rappels et à quelle fréquence ils doivent être administrés.

La FDA n’est pas obligée d’agir sur les recommandations du panel. Mais l’agence le fait souvent et est très susceptible de le faire dans ce cas. Les fabricants de vaccins auront besoin de la recommandation de la FDA pour commencer à fabriquer des vaccins pour l’automne.

Nouveau cliché chaque année ?

La FDA a demandé à son groupe d’experts de voter uniquement sur la question de la composition des futurs vaccins en termes de souche à inclure.

Mais les panélistes ont également soulevé d’autres questions au cours de la réunion, notamment des inquiétudes concernant les mesures visant à lier les vaccinations COVID au modèle de vaccins annuels contre la grippe.

Paul Offit, MD, directeur du Vaccine Education Center du Children’s Hospital de Philadelphie, a plaidé pour une plus grande concentration sur la réponse des lymphocytes T après la vaccination, même à la lumière du déclin déjà reconnu de la protection des anticorps.

Dans un article récent de Substack, Offit a qualifié les cellules T de « héros méconnu » de la pandémie. Ils mettent plus de temps à se développer après l’infection que les anticorps qui attaquent en premier le virus, mais les cellules mémoire immunitaires appelées cellules B et T « ont une longue durée de vie » et leur « protection contre les maladies graves dure souvent des années, voire des décennies ».