Un panel de la FDA soutient le passage à une dose unique de COVID

Cela nécessiterait :

• Harmoniser la composition des souches de tous les vaccins COVID-19 ;

• Simplifier le calendrier de vaccination pour les futures campagnes de vaccination afin d’administrer une série de deux doses chez certains jeunes enfants et chez les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, et une seule dose chez tous les autres individus ;

• Établir un processus pour les recommandations de sélection des souches vaccinales, similaire à bien des égards à celui utilisé pour les vaccins contre la grippe saisonnière, basé sur les variantes prédominantes et prévues qui auraient lieu d’ici juin pour permettre la production de vaccins d’ici septembre.

Au cours de la discussion, cependant, des questions ont été soulevées au sujet de la date cible de juin. Compte tenu du calendrier de production de certains vaccins, cette date pourrait devoir être modifiée, a déclaré Jerry Weir, PhD, directeur de la division des produits viraux au Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA.

“Nous allons tous devoir maintenir une certaine flexibilité”, a déclaré Weir, ajoutant qu’il n’y a pas encore de “bon modèle” établi pour la mise à jour de ces vaccins.