Un panel de la FDA soutient l’ajout d’un composant Omicron aux boosters COVID

28 juin 2022 — Un groupe consultatif de la FDA a recommandé mardi de mettre à jour les vaccins de rappel COVID-19 aux États-Unis pour inclure un composant Omicron, tout en soulignant également la nécessité de plus d’informations sur l’efficacité de ces injections sur les souches émergentes du virus.

Le comité consultatif des vaccins et produits biologiques apparentés a voté 19 contre 2 en faveur de la nouvelle formule. formulation.

Les panélistes ont voté après que le CDC a présenté de nouvelles informations qui montraient deux Omicron hautement infectieux les sous-variantes, BA.4 et BA.5, représentent désormais plus de la moitié du nombre de nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis.

Les vaccins antérieurs perdant de leur efficacité au fil du temps et le risque d’augmentation des cas cet automne, “nous devons agir le plus tôt possible et orienter nos sponsors dans la bonne direction”, a déclaré le panéliste de la FDA, Michael Nelson, MD, PhD, de l’Université de Virginie, a déclaré avant le vote.

Peter W. Marks, MD, PhD, directeur du Center for Biologics Evaluation & Research de la FDA, a noté qu’il s’agit d’une décision difficile, car personne n’a de «boule de cristal» pour dire comment le virus – qu’il a qualifié de «rusé» — va évoluer.