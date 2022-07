Un panel de la FDA recommande de changer les injections de Covid pour combattre l’omicron cet automne

Les vaccins ciblent la protéine de pointe que le virus utilise pour envahir les cellules humaines. Cependant, les tirs ont du mal à reconnaître et à attaquer le pic plus il s’éloigne de la version originale du virus. La variante omicron est l’exemple le plus spectaculaire à ce jour avec plus de 30 mutations. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’omicron a provoqué une vague d’infection aussi massive l’hiver dernier, même si tant de personnes étaient déjà complètement vaccinées.

Pfizer, Moderna, Novavax et Johnson & Johnson ont tous développé leurs vaccins contre la souche originale de Covid qui est apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine, en 2019. Comme le virus a rapidement évolué au cours de la pandémie, les vaccins sont devenus moins efficaces pour protéger contre l’infection et les maladies bénignes, bien qu’ils protègent encore généralement contre les maladies graves.

Omicron continue de muter en sous-variantes plus contagieuses. Le Dr Peter Marks, qui dirige la division des vaccins de la FDA, a déclaré que les États-Unis sont confrontés à une épidémie de Covid cet automne et cet hiver à mesure que le virus évolue, que l’immunité contre les vaccins diminue et que les gens passent plus de temps à l’intérieur où Covid se propage plus facilement.

“Pour cette raison, nous devons sérieusement envisager une campagne de rappel cet automne pour nous protéger”, a déclaré Marks au comité. “Plus l’adéquation du vaccin à la souche en circulation est bonne, nous pensons que cela peut correspondre à une meilleure efficacité du vaccin et potentiellement à une meilleure durabilité de la protection.”

Justin Lessler, épidémiologiste à l’Université de Caroline du Nord Chapel Hill, a déclaré que 95 000 personnes supplémentaires pourraient mourir de Covid d’ici mars 2023 dans le plus optimiste projections d’une équipe de scientifiques qui élaborent des modèles de la trajectoire de la pandémie. Dans le scénario le plus pessimiste, 211 000 personnes pourraient périr du virus d’ici mars de l’année prochaine. Cependant, Lessler a noté qu’il y a beaucoup d’incertitude dans les projections.

Trois doses des vaccins actuels ne sont efficaces qu’à 19% pour prévenir l’infection par omicron chez les adultes âgés de 18 ans et plus 150 jours ou plus après l’administration, selon les données présentées par les Centers for Disease Control and Prevention. Cette faible protection contre l’infection est probablement due à l’évolution de l’omicron vers les sous-variantes plus contagieuses BA.2 et BA.2.12.1, a déclaré le Dr Ruth Link-Gelles, responsable du CDC. Une troisième dose était efficace à 55% pour prévenir l’hospitalisation de ces sous-variantes chez les adultes 120 jours ou plus après avoir reçu le vaccin, selon les données.