Un panel de la FDA évaluera les injections de rappel améliorées de Moderna, Pfizer

Mais le Dr Paul Offit, expert en vaccins à l’hôpital pour enfants de Philadelphie et membre du panel, a contré cette idée.

“Nous savons qu’il y a un déclin. Nous devons booster, et il vaut mieux booster avec quelque chose de plus pertinent” que les vaccins existants, a déclaré Monto au Times.

Le Dr Arnold Monto, professeur de santé publique à l’Université du Michigan et président du comité consultatif de la FDA, a prédit qu’une large bande de la population se verra proposer des injections de rappel.

Le comité consultatif se divisera probablement entre ceux qui pensent qu’un booster de chute sera largement nécessaire et ceux qui limiteraient les injections supplémentaires aux personnes à haut risque, a rapporté le Times.

Le Dr John Beigel, directeur de la recherche clinique aux National Institutes of Health des États-Unis, a déclaré au Times : “Ils [the new vaccines] peut être de vieilles nouvelles au moment où la chute viendra.”

“Les hospitalisations sont en baisse. Les décès sont en baisse parce que nous sommes protégés contre les maladies graves. C’est ce qui compte”, a déclaré Offit au Times.

Seules les personnes de plus de 70 ans et celles de plus de 50 ans qui souffrent de maladies sous-jacentes graves auront probablement besoin d’une injection de rappel car le COVID peut avoir de graves conséquences pour ces personnes, a ajouté Offit.

Plus d’information

Visitez les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour en savoir plus sur les vaccins COVID.