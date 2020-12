L’expédition initiale de 6,4 millions de doses quittera les entrepôts dans les 24 heures suivant son dédouanement par la FDA, selon des responsables fédéraux. Environ la moitié de ces doses seront envoyées à travers le pays, et l’autre moitié sera réservée aux premiers receveurs pour recevoir leur deuxième dose environ trois semaines plus tard.

Avec cette bénédiction formelle, la nation pourrait enfin commencer à ralentir la propagation du virus alors que les infections et les décès augmentent, atteignant un record de plus de 3000 décès quotidiens mercredi. La FDA devrait accorder une autorisation d’utilisation d’urgence samedi, selon des personnes familières avec la planification de l’agence, bien qu’elles aient averti que des exigences juridiques ou bureaucratiques de dernière minute pourraient pousser l’annonce à dimanche ou plus tard.

Le comité consultatif sur les vaccins de la FDA, composé d’experts scientifiques indépendants, de médecins spécialistes des maladies infectieuses et de statisticiens, ont voté par 17 voix contre 4, un membre s’abstenant, en faveur d’une autorisation d’urgence pour les personnes de 16 ans et plus. Bien que la FDA n’ait pas à suivre les conseils de son comité consultatif, elle le fait généralement.

Le vaccin Covid-19 de Pfizer a franchi une étape critique jeudi lorsqu’un groupe d’experts a formellement recommandé que la Food and Drug Administration autorise le vaccin. L’agence le fera probablement dans quelques jours, donnant la priorité aux travailleurs de la santé et aux résidents des foyers de soins pour commencer à recevoir les premiers vaccins au début de la semaine prochaine.

L’arrivée des premiers vaccins est le début d’un plan de distribution complexe de plusieurs mois coordonné par les autorités sanitaires fédérales et locales, ainsi que par les grands hôpitaux et chaînes de pharmacies, qui, s’il réussit, aidera à ramener un pays en deuil et économiquement déprimé à un semblant. de la normale, peut-être en été.

«Avec la haute efficacité et le bon profil d’innocuité de notre vaccin, et la pandémie essentiellement incontrôlable, l’introduction du vaccin est un besoin urgent», a déclaré Kathrin Jansen, vice-présidente senior et responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer. la réunion.

Le vote met fin à une année tourbillonnante pour Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, qui ont commencé à travailler sur le vaccin il y a 11 mois, brisant tous les records de vitesse pour le développement de vaccins, ce qui prend généralement des années. C’est également un triomphe pour la FDA, qui a maintenu sa réputation d’étalon-or mondial pour les examens de médicaments malgré des mois de pression politique du président Trump, qui a cherché à lier sa fortune politique au succès d’un vaccin. Le vaccin Pfizer a déjà été administré à des habitants de Bahreïn et de Grande-Bretagne, où il a été autorisé le 2 décembre. Le Canada l’a approuvé mercredi.

L’autorisation du vaccin de Pfizer aux États-Unis devrait bientôt être suivie d’une autre pour la version Moderna, qui utilise une technologie similaire et a également montré des résultats prometteurs dans les essais cliniques. L’opération Warp Speed, le programme de plusieurs milliards de dollars de l’administration Trump pour accélérer le développement de vaccins, a précommandé 100 millions de doses du vaccin Pfizer en juillet et a fortement soutenu le développement et la fabrication du vaccin Moderna.

Plus de 100 employés de la FDA ont travaillé presque 24 heures sur 24 pour examiner la demande soumise par Pfizer le 20 novembre, compressant des mois d’analyse en semaines alors qu’ils parcouraient des milliers de pages d’essais cliniques et de données de fabrication.