Un groupe consultatif de la Food and Drug Administration américaine a voté pour recommander l’approbation d’urgence d’un vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer, affirmant que ses avantages surmontent tous les risques malgré la dissidence de certains membres du comité.

Le panel, qui fait partie du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques associés de la FDA (VRBPAC), a voté jeudi 17-4 pour soutenir l’utilisation d’urgence pour l’inoculation, avec une abstention. La principale question dont le comité était saisi était de savoir si les avantages du coup l’emportaient sur ses risques pour «utilisation chez les personnes de 16 ans et plus », sur la base des preuves disponibles.

Alors que les cinq membres du comité qui se sont opposés à la mesure ou se sont abstenus n’ont pas fourni de justification explicite pour leurs votes, un journaliste qui a participé à la réunion virtuelle de près de neuf heures du panel, Dave Greber, c’est noté il y avait des objections « Au manque de données disponibles » et les vaccins « Essai raccourci » période, ainsi que les préoccupations que la limite d’âge inférieure du jab devrait être augmentée de 16 à 17 ou 18 ans.

Cependant, le vote n’a pas autorisé un déploiement massif de l’inoculation, développé conjointement par Pfizer et la société pharmaceutique allemande BioNTech, mais a simplement recommandé une ligne de conduite pour les régulateurs américains.

«Il est important de se rappeler que le comité consultatif n’est que cela – il donne une recommandation à la FDA. C’est non contraignant » Le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, a déclaré à CBS. «Une fois que nous aurons reçu des recommandations, nous les intégrerons dans notre décision. Nous espérons que peu de temps après, une fois que nous aurons les recommandations, nous pourrons prendre notre propre décision. »

La réunion du panel étant terminée, l’approbation du vaccin devrait intervenir dans quelques jours, un responsable de la FDA ayant déclaré mercredi que cela pourrait se produire dans les « Jours à une semaine » après la recommandation du comité.

Si la FDA donne le feu vert, les États-Unis deviendraient le quatrième pays à autoriser le jab, après le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada et, plus récemment, l’Arabie saoudite. Une autorisation permettrait également de surmonter les problèmes de sécurité accrus après que deux agents de santé britanniques ont subi des effets indésirables après avoir reçu le vaccin, incitant les responsables britanniques à émettre un avertissement indiquant que ceux qui ont des antécédents de « important » les réactions allergiques ne doivent pas prendre la vaccination.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a salué la décision du comité après la réunion, affirmant que le géant pharmaceutique est «Satisfait du vote à une forte majorité», et va «Soyez prêts à apporter ce vaccin aux personnes aux États-Unis dans un effort pour aider à lutter contre cette pandémie dévastatrice.»



