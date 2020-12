Le vaccin Moderna peut être distribué plus largement car il peut être conservé à des températures de congélation normales et, contrairement au vaccin Pfizer-BioNTech, ne nécessite pas de stockage à ultra-froid. Il est également disponible en lots beaucoup plus petits, ce qui permet aux hôpitaux des zones moins peuplées de l’utiliser rapidement.

Moderna serait la deuxième entreprise autorisée à commencer à vacciner le public, donnant ainsi à des millions d’Américains de plus l’accès au vaccin dont ils ont désespérément besoin. Le premier, réalisé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, a reçu l’autorisation la semaine dernière.

Alors que le pays s’est échappé de la propagation incontrôlée de la maladie, avec 3611 décès mercredi établissant un autre record horrible, un groupe d’experts indépendants a recommandé, par un vote de 20 pour et une abstention, que la Food and Drug Administration autorise le vaccin Moderna pour une utilisation d’urgence. La décision officielle, attendue vendredi, ouvrirait la voie à quelque 5,9 millions de doses à expédier à travers le pays à partir de ce week-end.

«Moderna peut aller dans plus d’endroits», a déclaré cette semaine le Dr Mandy Cohen, secrétaire à la santé et aux services sociaux de Caroline du Nord. «Nous espérons être dans les 100 comtés avec une certaine quantité de vaccin – de petites allocations au début – d’ici la fin de la semaine prochaine, en supposant que Moderna soit approuvé cette semaine et que nos allocations soient livrées au cours de la semaine prochaine.»

Les deux vaccins, et un déploiement ambitieux par le gouvernement fédéral, les États et les entreprises pour les déployer, sont les premiers signes d’espoir pour la fin de la pandémie qui a tué plus de 300000 Américains, fermé des écoles et des entreprises et laissé les gens peur de partir. amis proches, voisins et parents, surtout au plus fort de la période des fêtes.

Moderna a développé son vaccin en collaboration avec des scientifiques des National Institutes of Health.

Les vaccins sont rares et les premiers lots sont donnés à des personnes à haut risque d’infection ou de maladie grave: les agents de santé de première ligne et les résidents et le personnel des maisons de retraite et autres établissements de soins de longue durée.

Dimanche, un panel indépendant d’experts en vaccination qui conseille les Centers for Disease Control and Prevention décidera quel «groupe prioritaire» devrait être le prochain en ligne pour le vaccin. Un sous-comité du groupe a proposé le mois dernier que les travailleurs essentiels – une catégorie énorme qui comprend environ 80 millions d’enseignants, d’agents des forces de l’ordre, de chauffeurs de bus, de restaurateurs et d’autres personnes dont le travail implique de se retrouver face à face avec d’autres personnes – obtiennent la prochaine série de coups de feu. . Il reviendrait alors à chaque État de décider lequel de ses travailleurs essentiels à prioriser, car il n’y aura pas presque assez de vaccins à court terme pour couvrir l’ensemble du groupe.