Un panel de la Chambre se penchera sur la destitution de Mayorka alors que les négociations frontalières se heurtent à une réaction conservatrice

Le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants franchit cette semaine une étape cruciale vers la destitution du secrétaire d’État Alejandro Mayorkas, en marquant des articles de mise en accusation qui accusent le chef de cabinet en difficulté de crimes et délits graves.

Le vote en commission intervient alors qu’un groupe bipartisan de sénateurs met la touche finale à un paquet tant attendu sur la sécurité des frontières, qui se heurte à une opposition farouche de la part des conservateurs des deux chambres – ainsi que de l’ancien président Trump.

L’écran partagé met en lumière la situation à la frontière sud, qui est devenue une question majeure lors de l’élection présidentielle de 2024 et un débat brûlant au Capitole.

La Chambre pourrait également envisager cette semaine un accord fiscal bipartisan et bicaméral, que les principaux législateurs de la Chambre et du Sénat ont dévoilé plus tôt ce mois-ci. La législation se heurte cependant à la résistance des républicains conservateurs et modérés à la chambre basse, créant ainsi une nouvelle période difficile pour le président Mike Johnson (R-La.).

Un panel de la Chambre approuve la résolution de destitution de Mayorka

Le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants devrait rédiger des articles de mise en accusation contre Mayorkas mardi à 10 heures du matin, préparant ainsi un vote en chambre plénière sur la destitution du secrétaire controversé.

La résolution de mise en accusation – qui comprend deux articles – accuse Mayorkas de « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi », sur la base d’allégations selon lesquelles le secrétaire a violé les lois sur l’immigration par le biais des politiques d’immigration de Biden. Il accuse également Mayorkas d’« abus de confiance », l’accusant de ne pas avoir assumé ses responsabilités, d’avoir induit le Congrès en erreur et d’avoir entravé son enquête.

“Ces articles présentent des arguments clairs, convaincants et irréfutables en faveur de la destitution du secrétaire Alejandro Mayorkas”, a déclaré le représentant Mark Green (R-Tenn.), président du Comité de la sécurité intérieure, dans un communiqué.

« Le Congrès a le devoir de veiller à ce que le pouvoir exécutif mette en œuvre et fasse respecter les lois que nous avons adoptées. Pourtant, le secrétaire Mayorkas a refusé à plusieurs reprises de le faire. Son comportement anarchique était exactement ce à quoi les rédacteurs nous ont donné le pouvoir de destitution pour remédier », a-t-il ajouté.

Le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré dans une note que le balisage de la résolution de destitution « n’est qu’une autre des mêmes jeux politiques » de la part des républicains du panel.

« Ils ne veulent pas résoudre le problème ; ils veulent faire campagne là-dessus. C’est pourquoi ils ont sapé les efforts visant à parvenir à des solutions bipartites et ignoré les faits, les juristes et les experts, et même la Constitution elle-même, dans leur quête pour destituer sans fondement le secrétaire Mayorkas », ajoute le mémo.

La résolution de mise en accusation sera soumise au vote de la Chambre si elle passe par le Comité de la sécurité intérieure mardi. Johnson s’est engagé à organiser un vote final sur la législation « dès que possible ».

Le Sénat se rapproche d’un accord frontalier au milieu de l’opposition du GOP

Le Sénat attend cette semaine le texte de l’accord très attendu sur la sécurité des frontières, qui pourrait être débattu dans les prochains jours – alors même que l’accord imminent fait l’objet de vives critiques de la part de Trump et des conservateurs des deux côtés du Capitole.

Le sénateur Chris Murphy (Conn.), le principal négociateur démocrate, a déclaré dimanche à « l’état de l’Union » de CNN « nous avons un accord bipartite » et a déclaré « nous sommes en train de terminer le texte en ce moment ». Le projet de loi, a déclaré Murphy, pourrait être prêt à être présenté au Sénat dès cette semaine.

Le sénateur James Lankford (Oklahoma), le principal négociateur du Parti républicain, a déclaré sur l’émission « Face the Nation » de CBS que les négociateurs « travaillent sur les derniers aspects » de l’accord, mais a noté que le sujet de la libération conditionnelle humanitaire « reste un problème pour nous.”

Les perspectives roses surviennent alors que les conservateurs des deux chambres – et le favori du Parti républicain à la présidence – expriment leur opposition à l’accord avant même que les détails n’aient été révélés.

Dans un article publié samedi sur Truth Social, Trump a écrit « UN MAUVAIS ACCORD À LA FRONTIÈRE EST BIEN PIRE QUE PAS D’ACCORD À LA FRONTIÈRE ! » Le message est venu après l’ancien président au début du mois a écrit “Je ne pense pas que nous devrions conclure un accord sur les frontières, à moins que nous n’obtenions TOUT ce qu’il faut pour mettre fin à l’INVASION de millions et de millions de personnes.” Le sénateur Ted Cruz (Républicain du Texas) a déclaré la semaine dernière à Fox News « nous n’avons pas besoin d’un projet de loi sur les frontières ».

Les démocrates ont accusé Trump et les conservateurs de s’opposer au projet de loi sur les frontières parce qu’ils veulent refuser au président Biden une victoire législative au cours d’une année électorale, d’autant plus que l’immigration et la frontière sont des questions clés parmi les électeurs.

Les Républicains du Sénat qui soutiennent l’accord frontalier laissent néanmoins penser qu’il y aura suffisamment de soutien du Parti Républicain à la Chambre pour faire franchir la ligne d’arrivée à l’accord. Lankford a déclaré à CBS qu’il ne disposait pas d’un décompte des voix pour l’accord parce que les législateurs devaient d’abord avoir la possibilité de lire le texte, mais a ajouté “Je suis très positif à ce sujet car même les premiers retours ont été bons”.

Même si le projet de loi sur les frontières est approuvé par le Sénat, ses chances d’être adopté par la Chambre – ou même d’obtenir un vote dans la salle – sont faibles.

Le président Johnson a lancé une nouvelle vague d’eau froide sur les négociations vendredi, déclarant à ses collègues dans une lettre : « Si les rumeurs sur le contenu du projet de proposition étaient vraies, il serait de toute façon mort à son arrivée à la Chambre. »

Murphy a passé en revue certains détails de l’accord frontalier dimanche. Il a déclaré à CNN que le projet de loi permettrait au président de fermer temporairement la frontière entre les points d’entrée lorsque les passages atteignent « des niveaux catastrophiquement élevés » ; il réformera le système d’asile et, de fait, réduira le temps nécessaire à une personne pour que sa demande d’asile soit entendue ; et cela aiderait les individus à obtenir un permis de travail plus rapidement.

Il a souligné l’importance des enjeux des négociations, notant qu’elles sont essentielles au déblocage de l’aide à l’Ukraine.

«La conséquence d’un échec ici n’est pas seulement que nous maintenons l’immigration comme une question ouverte que Donald Trump pourrait exploiter lors des prochaines élections. C’est aussi que l’Ukraine perd cette guerre et que la Russie amène son armée aux confins de l’Europe », a déclaré Murphy sur CNN. « Ce serait catastrophique pour les États-Unis et pour le monde entier. Les enjeux ici sont donc élevés. Les conséquences d’un échec sont énormes.

Vote potentiel de la Chambre sur un accord fiscal

La Chambre pourrait voter cette semaine sur l’accord fiscal bipartisan et bicaméral que les principaux législateurs ont dévoilé plus tôt ce mois-ci, et qui se heurte à l’opposition des deux côtés de la conférence du GOP de la chambre.

Le emballer – surnommé Tax Relief for American Families and Workers Act – élargirait le crédit d’impôt pour enfants en augmentant le crédit maximum par enfant de 1 600 $ à 2 000 $ jusqu’à la fin de 2025 tout en rétablissant également les déductions des entreprises pour les coûts de développement de la recherche, les paiements d’intérêts et les investissements en capital.

Il augmenterait également le crédit d’impôt pour le logement à loyer modique, augmenterait le montant des dépenses en capital que les petites entreprises peuvent immédiatement amortir de 1 million de dollars à 1,29 million de dollars, et augmenterait le seuil de déclaration pour les travaux de sous-traitance de 600 $ à 1 000 $.

La législation est répertoriée sur le calendrier hebdomadaire du bureau du leader de la majorité parlementaire Steve Scalise (R-La.) comme « Législation qui peut être prise en compte ». L’incertitude survient alors que les républicains modérés et conservateurs de la Chambre expriment leur opposition à l’accord.

Pour commencer, les modérés des États les plus riches ont critiqué l’accord car il n’augmente pas le crédit d’impôt national et local (SALT). Un législateur républicain connaissant la situation a déclaré à The Hill dans un message texte la semaine dernière : « Il y a une réelle colère à propos du processus. »

“Jason Smith a ignoré les membres de Long Island, puis les a insultés lorsqu’on l’a interrogé sur SALT lors d’une interview”, a ajouté le législateur, faisant référence au président du comité des voies et moyens de la Chambre. “Il manque de style et de substance.”

Certains conservateurs, en revanche, sont frustrés que le projet de loi ne aille pas assez loin.

« J’en ai marre de ces lâches sans courage à Washington. Tu sais ce qu’on va mettre par terre la semaine prochaine ? Le représentant Chip Roy (Républicain du Texas) a déclaré la semaine dernière à l’animateur de radio Fox Jimmy Failla. « Un projet de loi de réduction d’impôts pour les entreprises, parce que les Républicains sont des putains de guerres et d’entreprises sans fin. C’est ça. C’est ce qu’ils défendent.

L’opposition des deux côtés du parti signifie que les dirigeants présenteront probablement le projet de loi sous réserve de suspension des règles, un processus accéléré qui évite d’avoir à adopter d’abord une règle – à laquelle les conservateurs et les modérés pourraient s’opposer, bloquant finalement l’adoption du projet de loi. venir au sol.

Le fait de suspendre le projet de loi pourrait toutefois frustrer davantage les conservateurs, qui se sont prononcés contre le recours à cette stratégie procédurale pour de grands textes législatifs.

Le comité des voies et moyens de la Chambre a fait avancer le projet de loi lors d’un vote bipartisan 40 contre 3 au début du mois.