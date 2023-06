Un panel de comédie à succès animé par les meilleurs comédiens supprimé après quatre séries

Un panel de comédie HIT a été supprimé après quatre séries malgré deux noms de stars dans la distribution.

L’émission, Hypothetical, a été officiellement annulée après quatre séries sur Dave.

Josh Widdicombe et James Acaster ont dirigé le programme populaire lors de sa diffusion sur le réseau.

Cependant, le diffuseur a depuis confirmé qu’une cinquième série n’était pas en préparation.

Un original de Dave et UKTV, l’émission a tenté de faire rire en mettant en vedette des comédiens de haut niveau dans une série de décors bizarres et en traitant d’un flux de scénarios hypothétiques.

Ils sont ensuite notés en fonction de leur performance au cours de la tâche.

Cela a créé un monde de catastrophe lorsque le temps a commencé à tourner alors qu’ils se précipitaient pour trouver le meilleur résultat possible.

Confirmant la fin de l’émission, un porte-parole de Dave a déclaré: «Nous sommes fiers d’avoir apporté quatre séries d’Hypothical à Dave, mais nous pouvons confirmer qu’il ne reviendra pas pour une autre série.

« Ce fut extrêmement agréable de travailler avec James et Josh, et l’équipe de Hat Trick pour donner vie à ce panel ces dernières années…

« Hypothical nous a donné l’opportunité de travailler avec les plus grands noms de la comédie, d’offrir une plate-forme pour les talents émergents et de créer un spin-off de podcast à succès et nous sommes impatients de trouver de nouvelles opportunités de travailler avec l’équipe à l’avenir. »

La suppression de l’émission survient après qu’il a été confirmé que Dave allait de l’avant avec une cinquième série de l’une de ses émissions les plus populaires, Meet The Richardsons.

Dans une interview avec The Sun’s TV Mag, les créateurs et stars de Meet The Richardsons, Jon Richardson et Lucy Beaumont, ont admis qu’ils imaginaient des scénarios pour la prochaine série de la sitcom de style faux documentaire dans laquelle le mari et la femme jouent des versions fictives d’eux-mêmes.

Lucy a déclaré: « Oui, nous avons une autre série commandée. L’idée pour la prochaine série est que nous voulons faire une sitcom et la faire un peu comme Heartbeat avec des gags, mais parce que Jon veut prendre sa retraite bientôt, il veut gagner un prix, donc il veut que la sitcom soit plus surréaliste et abstraite .

« Donc, chacun de nous va chercher des idées pour sa propre sitcom, puis nous l’apportons à un groupe de discussion et nous devons nous réunir. »