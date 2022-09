WASHINGTON (AP) – Une commission indépendante recommande que le mémorial confédéré du cimetière national d’Arlington soit démantelé et démonté, dans le cadre de son rapport final au Congrès sur le changement de nom des bases militaires et des actifs qui commémorent la Confédération.

Les membres du panel ont dévoilé mardi la liste finale des navires, des routes de base, des bâtiments et d’autres éléments qui, selon eux, devraient être renommés. Mais contrairement aux recommandations de la commission plus tôt cette année établissant de nouveaux noms pour neuf bases de l’armée, il n’y avait pas de noms suggérés pour les quelque 1 100 actifs de l’armée qui portent des noms confédérés.

Le brigadier de l’armée à la retraite. Le général Ty Seidule, vice-président de la commission, a déclaré que le coût final de toutes ses recommandations de changement de nom serait de 62 450 030 $. Le total des derniers changements annoncés mardi est de 40 957 729 $ et est inclus dans ce montant.

Le dernier groupe d’actifs comprend tout, du mémorial d’Arlington, deux navires de la marine et certains navires de l’armée aux panneaux de signalisation, châteaux d’eau, terrains de sport, portes d’hôpitaux et même des décalcomanies sur les bacs de recyclage, selon le panel.

La majeure partie des coûts restants – soit 21 041 301 $ – couvrirait le changement de nom de neuf bases de l’armée et environ 450 000 $ pour les nouveaux noms recommandés à l’armée américaine à West Point à New York.

Seidule a déclaré que le panel avait déterminé que le mémorial d’Arlington était “problématique de haut en bas”. Il a dit que le panneau avait recommandé qu’il soit entièrement enlevé, avec seulement la base de granit restante.

La statue, dévoilée en 1914, représente une femme en bronze, couronnée de feuilles d’olivier, debout sur un piédestal de 32 pieds, et a été conçue pour représenter le sud des États-Unis. Selon Arlington, la femme tient une couronne de laurier, un bois de charrue et un serpe, avec une inscription biblique à ses pieds qui dit : “Ils ont transformé leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes.”

Le piédestal comporte 14 boucliers, gravés des armoiries des 13 États confédérés et du Maryland, qui n’ont pas fait sécession ou rejoint la Confédération. Certaines des figures également sur la statue incluent une femme esclave représentée comme “Mammy” tenant ce qui serait l’enfant d’un officier blanc, et un homme asservi suivant son propriétaire à la guerre.

Et l’inscription latine se traduit par : « La cause victorieuse plaisait aux dieux, mais la cause perdue à Caton », et était censée assimiler la sécession du Sud à une noble « cause perdue ».

Seidule a déclaré que le panel avait décidé très tôt de proposer de nouveaux noms uniquement pour les neuf bases de l’armée. Il a déclaré que le secrétaire de la Marine avait le pouvoir de renommer les deux navires, qui sont l’USS Chancellorsville et l’USNS Maury. Le Chancellorsville a été nommé pour la bataille de la guerre civile et le Maury a été nommé d’après un soldat confédéré.

Il a déclaré que les secrétaires de service pouvaient trouver de nouveaux noms pour la poignée de navires de l’armée et la zone de loisirs de Fort Fisher de l’armée de l’air en Caroline du Nord. Le panel a recommandé au secrétaire à la Défense de renommer Fort Belvoir, Virginie.

Les recommandations les plus radicales du panel ont été publiées en mai et ont proposé de nouveaux noms pour neuf bases de l’armée américaine commémorant les officiers confédérés : Fort Bragg en Caroline du Nord ; Fort Benning et Fort Gordon en Géorgie ; Fort AP Hill, Fort Lee et Fort Pickett en Virginie ; Fort Hood au Texas, Fort Polk en Louisiane et Fort Rucker en Alabama.

Les recommandations sont la dernière étape d’un effort plus large de l’armée pour lutter contre l’injustice raciale, plus récemment à la suite du meurtre par la police de George Floyd en mai 2020 à Minneapolis.

Pendant des années, les responsables militaires américains avaient défendu que les bases portent le nom d’officiers confédérés. Pas plus tard qu’en 2015, l’armée a fait valoir que les noms n’honoraient pas la cause rebelle mais étaient un geste de réconciliation avec le Sud.

Mais au lendemain du meurtre de Floyd et des mois de troubles raciaux qui ont suivi, le Pentagone et le Congrès ont fait pression pour un plan global visant à renommer les postes militaires et des centaines d’autres actifs fédéraux tels que des routes, des bâtiments, des mémoriaux, des panneaux et des points de repère qui chefs rebelles honorés.

Le secrétaire à la Défense devrait mettre en œuvre le plan de la commission au plus tard le 1er janvier 2024.

Le panel recommande également que le ministère mette en place un processus pour essayer d’économiser de l’argent et de changer efficacement les noms. Et il a déclaré que le secrétaire à la Défense devrait autoriser les secrétaires du service militaire et d’autres dirigeants à retirer des objets plus petits – tels que des portraits, des plaques et des récompenses – qui honorent la Confédération ou ceux qui y ont servi.

Créée en 2020, la commission de nommage s’est réunie pour la première fois en mars 2021 et a commencé à recevoir des recommandations de noms du public en septembre. Dans l’ensemble, la commission a reçu plus de 34 000 noms potentiels pour les neuf bases de l’armée.

Seidule a déclaré que certains des noms qui n’ont pas été utilisés peuvent être utilisés par les secrétaires de service lorsqu’ils déterminent de nouveaux noms pour les routes et d’autres emplacements et actifs de base.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press