Un panel conclut que la torture a rendu psychotique un accusé du 11 septembre. Un juge décidera s’il peut subir son procès

WASHINGTON (AP) — Un comité médical militaire a conclu que l’un des cinq accusés du 11 septembre détenus à la base navale de Guantanamo Bay a été rendu délirant et psychotique par la torture qu’il a subie il y a des années alors qu’il était sous la garde de la CIA.

Ces conclusions renforcent l’incertitude quant à savoir si Ramzi bin al-Shibh, qui se plaint depuis longtemps d’avoir été attaqué par des rayons invisibles à Guantanamo, sera jugé. Un juge militaire, le colonel Matthew McCall, devrait statuer dès jeudi si les problèmes mentaux d’al-Shibh le rendent incompétent pour participer à la procédure engagée contre lui.

Les avocats de la défense affirment que le meilleur espoir d’al-Shibh, un Yéménite accusé d’avoir organisé une cellule des pirates de l’air du 11 septembre 2001, de retrouver la capacité d’être jugé est une étape que certains Américains risquent de trouver désagréable : qu’il soit bénéficient de soins traumatologiques post-torture et ne sont plus soumis à l’isolement cellulaire.

Le diagnostic récemment révélé d’Al-Shibh – un trouble de stress post-traumatique avec des caractéristiques psychotiques secondaires – est le dernier développement en date qui montre comment l’approbation par l’administration de George W. Bush des interrogatoires abusifs des attaquants présumés d’Al-Qaida complique encore plus les efforts des États-Unis pour juger ces hommes. deux décennies plus tard.

Mercredi, l’avocat principal d’al-Shibh, David Bruck, a déclaré devant le tribunal que le diagnostic crée « un moment de vérité » et une opportunité pour le pays de prendre en compte le mal causé par l’autorisation de la torture.

Le 6 septembre, la Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden avait refusé d’approuver ou de rejeter les demandes présentées par les avocats de la défense lors des négociations de plaidoyer visant à régler l’affaire. Ils cherchaient à obtenir la garantie que les cinq hommes recevraient des soins pour les dommages physiques et mentaux causés par la torture et qu’ils ne seraient plus placés en cellule d’isolement à l’avenir.

Biden n’était pas convaincu d’accepter les conditions du plaidoyer des responsables de l’attaque la plus meurtrière contre les États-Unis depuis Pearl Harbor, a déclaré un responsable du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement.

Les avocats de la défense et du parquet négociaient un éventuel accord selon lequel les accusés plaideraient coupables en échange d’être épargnés de la peine de mort. Certains membres des familles des victimes du 11 septembre se sont opposés aux négociations de plaidoyer. Les conservateurs ont reproché à l’administration Biden d’avoir autorisé les négociations.

Les problèmes mentaux d’Al-Shibh signifiaient qu’il n’était pas inclus dans les négociations de plaidoyer. Toute future négociation de plaidoyer est suspendue au moins jusqu’à ce que la commission militaire ait un nouveau président militaire le mois prochain, ont indiqué les avocats.

Aucune date de procès n’a été fixée pour les cinq accusés après plus d’une décennie de procédure. Les défis logistiques et les questions juridiques ont ralenti la commission à Guantanamo. Cela inclut la question de savoir combien de preuves ont été rendues irrecevables par la torture alors qu’ils étaient sous la garde de la CIA. L’affaire a connu une succession de juges militaires, le quatrième ayant annoncé mercredi qu’il prendrait sa retraite en avril.

Les accusations accusent le principal conspirateur Khalid Sheikh Mohammed et les quatre autres d’avoir aidé à orchestrer les meurtres de 2 976 personnes le 11 septembre 2001. Les attaquants d’Al-Qaida ont réquisitionné des avions commerciaux et les ont envoyés vers le World Trade Center, le Pentagone et, lorsque les passagers déjoué une attaque, un champ en Pennsylvanie

L’Associated Press a suivi mercredi les auditions de la commission militaire à Cuba via un relais fourni par le Pentagone.

Les cinq prévenus sont poursuivis conjointement. Mercredi, c’était la première fois depuis plus d’un an que les hommes se trouvaient ensemble dans la salle de la commission de Guantanamo.

Bruck a souligné ce qu’il a dit être l’isolement cellulaire d’al-Shibh pendant quatre ans dans des sites noirs de la CIA, et des tortures qui comprenaient le fait qu’il ait été forcé de rester debout sans dormir pendant trois jours d’affilée, nu à l’exception d’une couche et aspergé de de l’eau froide dans des pièces climatisées, pour la conviction persistante de l’homme que les gardes de Guantanamo le soumettaient à des attaques invisibles pour le priver de sommeil.

Le procureur Clayton Trivett et le juge ont reconnu ce qu’ils ont dit être les demandes persistantes de l’homme pour la fin des attaques invisibles au fil des années. Bruck a estimé que l’équipe de défense d’al-Shibh passait jusqu’à 90 % de son temps à s’occuper des problèmes mentaux d’al-Shibh et à essayer de lui montrer qu’elle prenait au sérieux ses plaintes concernant des attaques invisibles.

Al-Shibh est actuellement détenu à l’isolement disciplinaire à Guantanamo, après avoir organisé une manifestation dans sa cellule contre les attaques invisibles, a déclaré Bruck. L’avocat de la défense a déclaré que l’événement n’avait fait aucun blessé, mais n’a donné aucun détail.

Les procureurs combattent une désignation d’incompétence pour l’accusé.

Bien qu’al-Shibh soit délirant, « il a la capacité de participer » avec ses avocats « et ce n’est en réalité qu’un choix », a soutenu Trivett.

Trivett a déclaré que les procureurs chercheraient à le séparer de l’affaire contre ses quatre coaccusés si le juge le jugeait incompétent.

Pour qu’al-Shibh puisse s’améliorer, l’avocat de la défense Bruck a déclaré au tribunal : « son syndrome de stress post-traumatique doit être traité. Tant que ce ne sera pas le cas, la situation ne s’améliorera pas. »

Après le 11 septembre, l’administration Bush a évoqué la menace de futurs attentats en autorisant des interrogatoires abusifs de la part de la CIA et de l’armée. Elle a institué un programme secret de détention de la CIA pour des centaines de suspects, dont beaucoup ont ensuite été innocentés.

Les cinq accusés du 11 septembre ont été soumis à des simulations de noyade répétées, à des passages à tabac, à des fouilles violentes et répétées de leurs cavités rectales, à la privation de sommeil et à d’autres abus.

Une enquête du Sénat a conclu que ce que l’administration a appelé un « interrogatoire approfondi » s’est révélé inefficace pour obtenir des informations.

Le programme de détention et d’interrogatoire de la CIA a pris fin en 2009. L’agence a refusé de commenter mercredi.

En juin dernier, le premier enquêteur indépendant de l’ONU autorisé à rencontrer des détenus à Guantanamo a déclaré que même si les attaques de 2001 constituaient des « crimes contre l’humanité », le traitement infligé aux détenus était injustifié. Elle a souligné que la plupart des plus de 700 hommes amenés à Guantanamo au fil des années avaient été détenus sans motif et n’avaient joué aucun rôle dans les attaques terroristes. Elle a déclaré que tous souffraient encore de traumatismes physiques et psychologiques et a exhorté à la réhabilitation suite à la torture.

L’administration Biden, qui a déclaré vouloir fermer l’installation de Guantanamo, a déclaré dans un communiqué joint au rapport que « les États-Unis sont en désaccord sur des points importants avec de nombreuses affirmations factuelles et juridiques », mais qu’ils examineront attentivement ses recommandations.

Ellen Knickmeyer, Associated Press