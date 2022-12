Un panel californien évalue les réparations pour les citoyens noirs

Les efforts de l’État et des collectivités locales se sont heurtés à une opposition face au coût potentiellement élevé pour les contribuables et, dans un cas, ont été ridiculisés comme une campagne mal conçue pour imposer une «ère de justice sociale».

Loi Jaywalking : La Californie a l’une des lois les plus strictes du pays en matière de jaywalking. À partir du 1er janvier, ce ne sera plus le cas.

Refaire une rivière : Apprivoiser la rivière Los Angeles a aidé Los Angeles à devenir une mégalopole mondiale, mais cela a également laissé une cicatrice béante sur tout le territoire. Imaginer l’avenir du fleuve pose de nouveaux défis.

UN Morceau de l’histoire des Noirs détruit : Lincoln Heights – une communauté historiquement noire dans un comté rural à prédominance blanche du nord de la Californie – a duré des décennies. Puis vint l’incendie du Moulin.

Grève des employés : Lors de l’une des plus grandes grèves du pays ces dernières années, des assistants d’enseignement, des chercheurs et d’autres travailleurs du système de l’Université de Californie ont quitté leur travail pour exiger une augmentation de leur salaire.

Une réunion publique de deux jours du groupe de travail de l’État cet automne, dans une salle d’audience de fortune nichée dans un musée de Los Angeles, comprenait un mélange de commentaires de résidents locaux sur la façon dont ils avaient été personnellement touchés et sur la manière dont les disparités devraient être traitées, ainsi que avec des témoignages d’experts qui ont étudié les réparations.

Bien qu’il soit peu probable que même des réparations à grande échelle éliminent l’écart de richesse raciale, elles pourraient le réduire considérablement, et les partisans espèrent que les efforts de la Californie inciteront d’autres États et législateurs fédéraux à emboîter le pas.

« Appeler ces projets locaux des réparations, c’est dans une certaine mesure créer un détour par rapport à la tâche centrale qui consiste à obliger le gouvernement fédéral à faire son travail », a déclaré William A. Darity Jr., professeur à l’Université Duke et éminent spécialiste des réparations. Même ainsi, le Dr Darity, qui conseille le groupe de travail californien, a déclaré “qu’il est de plus en plus reconnu” qu’il faut s’attaquer aux effets durables de l’esclavage.

Chaque année pendant près de trois décennies, le représentant John Conyers Jr. du Michigan a présenté une législation qui aurait créé une commission pour explorer les réparations, mais la mesure a constamment été bloquée au Congrès. Après la retraite de M. Conyers en 2017, la représentante Sheila Jackson Lee du Texas a commencé à défendre la mesure, qui a été adoptée par un comité de la Chambre pour la première fois l’année dernière, mais a calé sur le sol.

Soulignant les obstacles politiques, les opinions sur les réparations sont fortement divisées par race. L’année dernière, une enquête en ligne de l’Université du Massachusetts à Amherst a révélé que 86 % des Afro-Américains étaient favorables à l’indemnisation des descendants d’esclaves, contre 28 % des Blancs. D’autres sondages ont également montré de larges divisions.

Pourtant, plusieurs efforts ont décollé récemment.

En 2021, des responsables d’Evanston, dans l’Illinois, une banlieue de Chicago, ont approuvé 10 millions de dollars de réparations sous forme de subventions au logement. Trois mois plus tard, les responsables d’Asheville, en Caroline du Nord, ont engagé 2,1 millions de dollars en réparations. Et au cours de l’été, le conseil de surveillance du comté de Los Angeles a approuvé un plan de transfert de propriété de Bruce’s Beach – une parcelle à Manhattan Beach qui a été saisie avec une maigre compensation d’un couple noir en 1924 – aux arrière-petits-fils et arrière-arrière-arrière du couple. -petits-fils.