Un comité consultatif du gouvernement américain a approuvé jeudi l’utilisation généralisée du vaccin contre le coronavirus de Pfizer, plaçant le pays à un pas du lancement d’une campagne de vaccination épique contre l’épidémie qui a tué près de 300000 Américains.

Les prises de vue pourraient commencer en quelques jours, en fonction de la rapidité avec laquelle la Food and Drug Administration approuve, comme prévu, la recommandation du comité d’experts.

«C’est une lumière au bout du long tunnel de cette pandémie», a déclaré le Dr Sally Goza, présidente de l’American Academy of Paediatrics.

Dans un vote 17-4 avec une abstention, les conseillers gouvernementaux ont conclu que le vaccin de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech semble sûr et efficace pour une utilisation d’urgence chez les adultes et les adolescents de 16 ans et plus.

Cette approbation est intervenue malgré des questions sur les réactions allergiques chez deux personnes qui ont reçu le vaccin plus tôt cette semaine lorsque la Grande-Bretagne est devenue le premier pays à commencer à distribuer le vaccin Pfizer-BioNTech.

Bien qu’il reste un certain nombre d’inconnues sur le vaccin, en cas d’urgence, «la question est de savoir si vous en savez suffisamment» pour aller de l’avant, a déclaré le Dr Paul Offit, membre du panel, de l’hôpital pour enfants de Philadelphie. Il a conclu que les avantages potentiels l’emportaient sur les risques.

La décision est intervenue alors que les cas de COVID-19 atteignaient des niveaux toujours plus élevés aux États-Unis, les décès établissant un record absolu en une journée de plus de 3100 mercredi.

Pfizer a déclaré qu’il disposera d’environ 25 millions de doses du vaccin à deux doses pour les États-Unis d’ici la fin décembre. Mais les fournitures initiales seront principalement réservées aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de retraite, avec d’autres groupes vulnérables en ligne jusqu’à ce que la production accélérée permette aux injections de devenir largement disponibles sur demande – ce qui ne se produira probablement pas avant le printemps.

La semaine prochaine, la FDA examinera un deuxième vaccin, de Moderna et des National Institutes of Health, qui semble à peu près aussi protecteur que le tir de Pfizer-BioNTech. Un troisième candidat, de Johnson & Johnson, qui ne nécessiterait qu’une seule dose, se fraye un chemin dans le pipeline. Derrière cela se trouve un candidat d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford.

Les experts américains de la santé espèrent qu’une combinaison de vaccins permettra à terme aux États-Unis de vaincre l’épidémie.

Pourtant, les experts estiment qu’au moins 70% de la population américaine devra être vaccinée pour obtenir l’immunité collective, point auquel le virus peut être maîtrisé. Cela signifie qu’il faudra peut-être plusieurs mois avant que les choses ne reviennent à la normale et que les Américains puissent ranger leurs masques.

Tous les regards se tournent maintenant vers les scientifiques du personnel de la FDA qui prendront la décision finale de poursuivre ou non les immunisations à grande échelle avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Le directeur des vaccins de la FDA, le Dr Peter Marks, a déclaré qu’une décision serait prise dans les «jours à une semaine».

Le Dr William Moss de l’Université Johns Hopkins, qui n’a pas participé à l’examen du groupe d’experts, a salué le résultat en déclarant: «Compte tenu de la gravité actuelle de la pandémie, nous devons agir.»

L’examen indépendant par des experts non gouvernementaux du développement de vaccins, des maladies infectieuses et des statistiques médicales a été considéré comme essentiel pour renforcer la confiance des Américains dans la sécurité du vaccin, qui a été développé à une vitesse vertigineuse moins d’un an après l’identification du virus.

Les régulateurs britanniques et canadiens ont déjà approuvé le vaccin pour utilisation dans leurs pays, et le président Donald Trump et les responsables de la Maison Blanche se sont plaints pendant des semaines que la FDA progressait trop lentement.

« Les Américains veulent que nous fassions un examen scientifique, mais je pense qu’ils veulent aussi que nous nous assurions de ne pas perdre de temps sur la paperasse plutôt que d’aller de l’avant avec la décision », a déclaré le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, avant la réunion.

Les scientifiques de la FDA ont publié un examen élogieux du vaccin plus tôt dans la semaine. Les membres du personnel de l’agence ont déclaré que les données de l’étude en cours de Pfizer sur 44000 personnes ont montré une forte protection pour différents groupes d’âge, races et conditions de santé, sans problème de sécurité majeur et inattendu.

Le tir de Pfizer-BioNTech reste expérimental car cette étude de phase finale n’est pas terminée. En conséquence, le groupe d’experts s’est débattu avec une liste de questions auxquelles il n’a pas encore répondu.

Par exemple, alors que le vaccin est efficace à plus de 90% pour bloquer les symptômes du COVID-19, les conseillers de la FDA ont souligné qu’il n’était pas encore clair s’il pouvait arrêter la propagation silencieuse et asymptomatique qui représente environ la moitié de tous les cas.

«Même si l’efficacité individuelle de ce vaccin est très, très, très élevée, vous n’avez pour l’instant aucune preuve» que cela réduira la transmission, a déclaré le Dr Patrick Moore de l’Université de Pittsburgh. Il a exhorté Pfizer à prendre des mesures supplémentaires pour répondre à cette question.

Plusieurs membres dissidents du panel se sont opposés à l’autorisation du tir pour les jeunes de 16 et 17 ans, compte tenu de leur petit nombre dans l’étude et du faible risque qu’ils courent du COVID-19.

Les membres craignent également que Pfizer ne perde l’occasion de répondre à des questions critiques une fois qu’il commencera à proposer le vrai vaccin aux participants à l’étude qui avaient reçu des injections factices jusqu’à présent.

La société a proposé de transférer progressivement ces patients vers le groupe vaccin, avec une priorité basée sur l’âge, les conditions de santé et d’autres facteurs. Dans le cadre de ce plan, les participants de 70 ans passeraient avant les jeunes de 30 ans en bonne santé.

Pfizer doit encore montrer si le vaccin fonctionne chez les enfants de moins de 16 ans et chez les femmes enceintes.

Sur le plan de la sécurité, alors que les vaccinations généralisées commencent, les premiers bénéficiaires seront suivis de près par les autorités sanitaires gouvernementales, car les études menées sur des dizaines de milliers de personnes ne peuvent pas détecter d’effets secondaires qui frappent 1 sur un million. Au-dessus de la réunion se trouvaient les réactions allergiques britanniques et un avertissement des autorités locales selon lequel les personnes ayant des antécédents de réactions graves ne devraient pas se faire vacciner pour le moment.

Les représentants de Pfizer ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucun signe de réaction allergique dans leur essai. Mais certains des conseillers de la FDA craignent que l’avertissement britannique ne dissuade des millions d’Américains souffrant d’allergies qui pourraient bénéficier du vaccin COVID-19 de l’essayer et ont exhorté des études supplémentaires pour essayer de régler le problème.

« Ce problème ne mourra pas tant que nous n’aurons pas de meilleures données », a déclaré Offit.