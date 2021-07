Un panda géant profite d’une friandise estivale dans cette jolie vidéo

Internet est un super fan de vidéos de panda. Les bouffonneries loufoques de cette adorable créature sont un coup sûr en ligne et sont capables d’accumuler d’innombrables vues et goûts. Si vous avez été un passionné des médias sociaux, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré l’une ou l’autre vidéo de cette boule de poils mignonne. Le dernier ajout à la chaîne de vidéos virales de panda en ligne est un clip qui a été partagé sur Instagram par le zoo national de Smithsonian. La vidéo virale présente un panda nommé Xiao Qi Ji appréciant sa gâterie rafraîchissante de fruits à base de jus de pomme congelé et d’eau. Et si les réactions de Xiao en sont une indication, les concombres semblent être un moyen très efficace de faire face à la chaleur montante.

Découvrez les bouffonneries loufoques de Xian dans la vidéo, ici :

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 10 juin, la vidéo a jusqu’à présent enregistré plus de 70 000 vues et 12 000 likes sur Instagram. La section des commentaires de la publication a été inondée de plusieurs réactions d’utilisateurs qui ne pouvaient s’empêcher de jaillir de la gentillesse du panda.

« Awww ! Je l’aime tellement. J’ai suivi sa croissance depuis qu’il était un tout petit bébé », a écrit un internaute dans son commentaire.

Pendant ce temps, certains utilisateurs ont également apprécié le zoo pour avoir bien pris soin du panda. Félicitant le zoo pour ses efforts, un utilisateur a commenté : « Vous êtes tellement incroyables de fournir tant d’amour, de soins et d’enrichissement à ces pandas chanceux.

Quelle est votre réaction à cette vidéo de la friandise fraîche pour le panda ?

Dans une autre vidéo qui avait beaucoup attiré l’attention en ligne, deux pandas ont été vus en train de battre le blues de l’été alors qu’ils se détendaient ensemble dans un trou d’eau. Pendant que l’un d’eux était assis calmement sur le côté, l’autre s’étirait et jouait dans l’eau.

