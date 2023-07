Un panda géant en Corée du Sud donne naissance à des jumeaux en bonne santé

Un panda géant de 9 ans nommé Ai Bao a donné naissance à des jumeaux en bonne santé au parc à thème Everland près de Séoul, en Corée du Sud, le 7 juillet, selon l’exploitant du parc.

Un responsable du parc Everland a déclaré à CBS News que la première femelle était née à 4 h 52 et que sa sœur avait suivi à 6 h 39. Les jumeaux pesaient respectivement environ cinq et six onces, et les responsables ont déclaré que « leur mère et le les pandas jumeaux sont en bonne santé.

Le Centre chinois de conservation et de recherche sur le panda géant a également confirmé qu’Ai Bao et les jumeaux étaient dans un état stable.

« C’est une bonne nouvelle réconfortante », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. « Nous espérons que ces deux pandas géants grandiront bien et joueront un rôle positif dans le renforcement de l’amitié interpersonnelle entre les deux pays, tout comme leur sœur Fu Bao. »

« Je suis très heureux que des bébés pandas jumeaux soient nés pour la première fois en Corée », a déclaré Kang Cheol-won, un gardien de zoo responsable de la mise en place de l’enclos des pandas dans le parc. « Je continuerai à prendre bien soin d’eux afin qu’ils puissent devenir une famille de pandas qui apportera espoir et joie au public. »

Fu Bao était le premier petit d’Ai Bao, né en juillet 2020, et le premier panda à naître en Corée du Sud. Elle est « profondément aimée » par le peuple coréen et on s’attend à ce que les jumeaux nouveau-nés reçoivent un accueil tout aussi chaleureux du pays.

Le panda géant Ai Bao tient son bébé panda avec la bouche après avoir donné naissance à un jumeau au parc d’attractions Everland à Yongin, Corée du Sud, le 11 juillet 2023. (Crédit : Samsung C&T/Yonhap via REUTERS)

Diplomatie du panda

Ai Bao et son compagnon, Le Bao, ont été amenés de Chine en Corée du Sud en 2016 pour un bail de 15 ans. Les pandas sont considérés comme un trésor national en Chine, et presque tous les pandas sont considérés comme la propriété de la Chine, même lorsqu’ils sont nés à l’étranger dans le cadre d’un programme de prêt que la Chine a avec des zoos sélectionnés à travers le monde.

Le programme de « diplomatie du panda » vise à favoriser la bonne volonté entre la Chine et d’autres pays. Le directeur du zoo d’Everland, Jung Dong-hee, a déclaré que la naissance des pandas était « une autre réalisation importante de la coopération entre la Corée et la Chine dans la recherche sur les pandas ».

Les efforts de conservation ont sauvé l’espèce de panda de l’extinction, augmentant sa population de moins de 1 000 à actuellement plus de 1 800 à l’état sauvage et en captivité. L’espérance de vie d’un panda géant dans la nature est d’environ 15 ans, mais en captivité, il peut vivre jusqu’à près de 40 ans.

Les naissances de pandas sont également une occasion spéciale en raison des défis liés à l’accouplement des pandas. Les pandas n’ont qu’une seule période fertile tout au long de l’année qui ne dure qu’un à trois jours à chaque fois, et comme ce sont principalement des créatures solitaires dans leur habitat naturel, ils s’accouplent rarement pendant leur courte période fertile.

La naissance de Fu Bao, dont le nom signifie « trésor de bonne fortune », en 2020 et la naissance de ses petites sœurs actuellement sans nom la semaine dernière ont été une occasion de célébration pour la Chine et la Corée du Sud. Everland a déclaré qu’il prévoyait de laisser les citoyens sélectionner les noms des oursons dans un sondage sur les réseaux sociaux et qu’il les finaliserait avec l’approbation de la Chine.

Everland a publié de jolies photos et vidéos des jumeaux panda sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir des fans de panda du monde entier.