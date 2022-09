Un pancréas bionique pourrait résoudre l’un des plus grands défis du diabète

Le pancréas bionique, un appareil de la taille d’une carte de crédit appelé iLet, surveille les niveaux d’une personne 24 heures sur 24 et délivre automatiquement de l’insuline en cas de besoin via une minuscule canule, un tube fin inséré dans le corps. Il est porté en permanence, généralement sur l’abdomen. L’appareil détermine toutes les doses d’insuline en fonction du poids de l’utilisateur, et l’utilisateur ne peut pas ajuster les doses.

Une équipe de la Harvard Medical School a soumis les conclusions de l’étude, décrites dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, à la FDA dans l’espoir de commercialiser éventuellement le produit aux États-Unis. Alors qu’une équipe de l’Université de Boston et du Massachusetts General Hospital a testé pour la première fois le pancréas bionique en 2010, il s’agit de l’essai le plus approfondi entrepris à ce jour.

L’équipe de Harvard, en collaboration avec d’autres universités, a fourni à 219 personnes atteintes de diabète de type 1 qui avaient utilisé de l’insuline pendant au moins un an un appareil pancréatique bionique pendant 13 semaines. L’équipe a comparé leur glycémie à celle de 107 personnes diabétiques qui utilisaient d’autres méthodes d’administration d’insuline, y compris l’injection et les pompes à insuline, pendant la même période.

Les niveaux de sucre dans le sang du groupe du pancréas bionique sont passés de 7,9 % à 7,3 %, tandis que les niveaux du groupe de soins standard sont restés stables à 7,7 %. L’American Diabetes Association recommande un objectif inférieur à 7,0 %, mais cet objectif n’est atteint que par environ 20 % des personnes atteintes de diabète de type 1, selon un étude 2019.

D’autres types de pancréas artificiels existent, mais ils nécessitent généralement que l’utilisateur saisisse des informations avant d’administrer de l’insuline, y compris la quantité de glucides qu’il a consommée lors de son dernier repas. Au lieu de cela, l’iLet prend le poids de l’utilisateur et le type de repas qu’il mange, comme le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner, ajouté par l’utilisateur via l’interface iLet, et il utilise un algorithme d’apprentissage adaptatif pour administrer automatiquement l’insuline.