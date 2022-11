Un panache de méthane repéré près de Lloydminster appelle à une meilleure réglementation des émissions

Les experts disent qu’un grand panache de méthane repéré à la frontière de l’Alberta et de la Saskatchewan démontre la nécessité d’une meilleure réglementation des émissions.

Un satellite de l’Agence spatiale européenne a capté le panache près de Lloydminster le mois dernier. Kayrros, une société de géo-analyse énergétique et environnementale, a remarqué et analysé les données qu’elle a capturées.

Un rapport de l’entreprise a estimé que le panache avait un taux d’émission de 11 tonnes par heure, soit à peu près l’équivalent des émissions annuelles de 200 voitures.

Les émissions de méthane sont également plus puissantes pour le réchauffement climatique que le dioxyde de carbone, en particulier dans les 20 ans suivant leur entrée dans l’atmosphère.

Christian Lelong, directeur des solutions climatiques pour Kayrros, affirme que les régulateurs doivent redoubler d’efforts pour empêcher la création d’événements similaires.

“Nous voyons souvent ce genre d’événements à proximité des gazoducs”, a déclaré Lelong dans une interview. “Maintenant, nous avons les outils pour détecter [greenhouse gasses] par région, entreprise et établissement.

“La bonne nouvelle est qu’il s’agit d’une étape très importante pour résoudre le problème en aidant les entreprises et l’industrie dans son ensemble à réduire son empreinte carbone et à travailler à des initiatives climatiques.”

L’Alberta Energy Regulator (AER) est chargée de superviser le développement des pipelines et de l’énergie, y compris les brûlages contrôlés et les gaz délibérément rejetés dans l’atmosphère.

L’ARE accède aux données du même satellite mais a déclaré que le nuage n’était pas signalé.

Imagerie optique des gaz

La réglementation au Canada est principalement basée sur des enquêtes qui utilisent des caméras d’imagerie optique des gaz (OGI) sur les sites pétroliers et gaziers pour détecter les sources de fuites de méthane.

Mais une étude publiée l’année dernière suggère qu’il existe une différence marquée entre ce que les enquêtes OGI trouvent et ce que la nouvelle technologie montée sur avion peut voir. Il a supposé que les politiques et les réglementations reposant sur l’OGI pourraient manquer une partie importante des émissions.

Plus de la moitié des émissions de méthane ont été attribuées aux réservoirs de stockage, aux compresseurs alternatifs et aux torches non éclairées, selon l’étude. Les réservoirs de stockage représentent à eux seuls un quart des émissions de méthane sur les sites pétroliers et gaziers.

Ces sources sont plus difficiles à détecter avec les enquêtes OGI car elles sont élevées et peuvent être manquées par une caméra au niveau du sol.

Matthew Johnson, co-auteur de l’étude et chef du laboratoire de recherche sur l’énergie et les émissions à l’Université Carleton, a déclaré dans un courriel qu’il n’était pas surpris par l’emplacement du récent panache.

“Il serait utile de connaître l’emplacement et l’étendue réels du” panache “, a déclaré Johnson. “La région a historiquement connu des niveaux très élevés de ventilation directe / intentionnelle de gaz lors de la production de pétrole lourd froid avec du sable.”

Enquête de l’ARE

L’AER a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’elle avait mené une enquête sur le panache. Les entreprises sont tenues d’informer l’agence et le public avant les opérations de torchage ou de ventilation.

“Notre équipe a mené une enquête approfondie sur les événements de ventilation signalés et n’a trouvé aucun événement de ventilation significatif dans la zone signalé à l’AER à ce moment-là”, indique le communiqué, ajoutant que des concentrations élevées de méthane n’indiquent pas une non-conformité ou un événement lié à l’industrie. .

Jan Gorski, directeur du programme pétrolier et gazier du Pembina Institute, a déclaré qu’une réglementation cohérente est essentielle pour détecter les émissions.

“La source, l’emplacement et la génération des émissions de méthane sont imprévisibles, c’est pourquoi nous avons besoin d’une bonne mesure et d’une bonne surveillance pour détecter ces événements rares”, a-t-il déclaré.

“Si c’est quelque chose qui est capté par satellite, cela montre que c’était une source assez importante d’émissions de méthane.”

Gorski a déclaré que les données actuelles sur le niveau moyen des émissions de méthane du secteur du gaz sont basées sur des études datant de plus de dix ans.

Il a déclaré que les informations devaient être mises à jour afin d’améliorer la réglementation et la surveillance.

Le plan climatique du gouvernement fédéral visant à atteindre le zéro net d’ici 2050 a pour objectif provisoire de réduire les émissions dans tous les secteurs de 40 à 45 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030.

Cela nécessiterait une réduction de 42 % des émissions de pétrole et de gaz, ce qui, selon Gorski, ne sera pas accompli tant qu’il n’y aura pas une estimation plus étroite et plus précise des émissions dans le secteur de l’énergie.