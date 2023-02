Un Palestinien tué par un colon juif en Cisjordanie, selon les Palestiniens

Mostafa Alkharouf/Agence Anadolu via Getty Images

Un colon juif a abattu samedi un Palestinien en Cisjordanie occupée, ont indiqué des responsables palestiniens.

Un certain nombre de colons juifs portant des pistolets et un avec un fusil se sont approchés du village de Qrawat Bani Hassan et l’un d’eux a tiré un coup de feu tuant Mothqal Rayyan, 27 ans, a déclaré un témoin oculaire palestinien à Reuters.

Selon le témoin, l’armée israélienne est arrivée mais n’a fait que protéger les colons.

Parmi les régions où les Palestiniens cherchent à devenir un État, la Cisjordanie a connu un pic de violence depuis qu’Israël a intensifié les raids l’année dernière en réponse à une série d’attaques de rue dans ses villes.