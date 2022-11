Un Palestinien tué lors d’un raid israélien en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – Les troupes israéliennes ont abattu mercredi un Palestinien lors d’un raid d’arrestation en Cisjordanie occupée, ont annoncé des responsables palestiniens, alors qu’un récent pic de violence meurtrière ne montrait aucun signe de ralentissement.

L’armée israélienne a déclaré être entrée dans le village de Yabad, dans le nord de la Cisjordanie, pour arrêter un militant recherché. Il a indiqué que des hommes armés ont ouvert le feu et lancé des explosifs sur les soldats, qui ont riposté.

Israël a déclaré avoir arrêté le militant, confisqué une arme automatique et quelque 15 000 dollars en espèces. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’un homme avait été tué, mais n’a pas donné plus de détails.

Yabad est situé près de Jénine, un bastion des militants palestiniens où l’armée israélienne a mené des raids d’arrestation quasi quotidiens pendant des mois.

Les raids israéliens ont été provoqués par une série d’attaques meurtrières au printemps dernier qui ont tué 19 personnes.

Plus de 140 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Au moins 31 personnes sont mortes dans des attaques arabes en Israël et en Cisjordanie occupée depuis le début de l’année, selon le bureau du Premier ministre israélien.

Les combats se sont intensifiés depuis qu’un attentat à la bombe à Jérusalem la semaine dernière a tué deux Israéliens.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.

The Associated Press